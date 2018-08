Hradec padl v LM, Pavlíka mrzela tutovka. Jsem dřevák, hlesl útočník

Na začátku jste ale měli dost špatných nahrávek, zbytečných chyb a dostali dva góly. Pramenilo to z nervozity?

„Nevím, jestli to byla nervozita, nebo jsme se jen potřebovali dostat do zápasového tempa. Hlavně nám nešly nohy, ale pak jsme to rozjezdili. Bylo to lepší.“

Celkově máte z prvního utkání v Lize mistrů jaký dojem?

„První třetina nic moc, z naší strany byla fakt špatná. Zvedli jsme se, šli nahoru, oni se zatáhli a čekali, co se bude dít. Škoda, že jsme to neotočili.“

Cítili jste, jak postupně vládnete zápasu?

„Za stavu 1:2 Norimberk kontroloval výsledek, vyhazovali puky, hráli jednoduše a byli v malém boxu před brankou. Měli jsme dát aspoň jeden gól ještě a vyhrát zápas.“

Jednou jste sám proletěl pomalou obranou, dobře mířil na vzdálenější tyč, ale puk proletěl o pár centimetrů vedle brány. Co jste si pak říkal na lavičce?

„Že asi budu muset víc trénovat, jsem dřevák. (usměje se) Ne, tohle se musí dávat, z takových věcí musí být gól.“

Vnímali jste, že se mezi trenéry zjevil zhruba v polovině zápasu i sportovní manažer Jaroslav Bednář?

„Jarda je ten typ, který přijde, pochválí, něco řekne a zvedne vás nahoru. Byli jsme rádi, že přišel.“

Byl to od druhé třetiny hokej, který chce Hradec praktikovat?

„Určitě, chceme hrát tenhle aktivní hokej, hodně náročný, proto musí být v tempu všechny čtyři lajny. Pak to má smysl.“

Baví vás osobně takový styl?

„Vyhovuje mi, hráli jsme takhle pod panem Martincem už v mladším dorostu a vyhráli titul. Teď to zopakoval zase, proč by to měnil, když něco fungovalo. (usměje se) Makali jsme celý týden, připravovali se na zápas a škoda, že to dopadlo takhle. Musíme to odčinit v neděli doma s Rouenem.“