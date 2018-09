Kometa bez Erata. Kdy naskočí? Věci má v kabině, ale přesný termín chybí

Ustrašenost nechal běloruský celek v šatně, na extraligového šampiona nastoupil podobně jako minulý týden v domácím utkání s odvážnou hrou. S pravidelnou dvojicí napadajících hráčů si však domácí poradili a i díky tříbrankovému příspěvku Luboše Horkého oplatili Grodnu porážku 2:4 z minulého týdne.

Jedinou komplikací při výhře 6:2 tak byl pro domácí kromě rychlého inkasovaného gólu v úvodu utkání postupný úbytek útočníků. V polovině první třetiny musel ze hry odstoupit Jan Süss, který chyběl v zápisu o utkání, v druhé části hry pak odkulhal do šatny Bedřich Köhler a Kometa dohrávala duel s jedenácti forvardy.

V nabité sestavě tak kromě lehce zraněného kanadského útočníka Alexandra Malleta chyběl pouze Martin Erat. Nejproduktivnější hráč Komety se s majitelem a trenérem klubu Liborem Zábranským při podpisu nové smlouvy dohodl, že do sezony naskočí později. Kdy? To ví asi jen sám hráč.

„Říkal, že v okamžiku, kdy kluka poprvé odvede do školy, tak začne trénovat. Myslím, že v relativně krátkém čase bude zpět v procesu Komety. Otázka je, kdy bude hrát první zápas, ale na to samozřejmě nebudeme tlačit,“ uvedl Zábranský.

Kapitán národního týmu na Hrách v Pchjongčchangu se věnuje kromě rodiny také začínajícím hokejistům, pro které pořádá turnaj O pohár Martina Erata. Tento přístup kvituje také brněnský boss. „Martin se hodně věnuje mládeži, zajímá se o ni a z toho, co se naučil, chce do procesu vrátit něco zpátky.“

Přišel se už podívat, na ledě ale nebyl

V úvodu sezony se tak bude muset klub obejít bez svého klíčového hráče, místo v šatně označené číslem 10 zatím zůstává prázdné. „Zatím nebyl na ledě, byl jen za námi v kabině,“ potvrdil asistent trenéra Kamil Pokorný.

O situaci kolem ústřední postavy dvojnásobných šampionů se více rozpovídal obránce Ondřej Němec. „Věci v kabině pořád má, ještě mu je nikdo nesbalil, takže se asi vrátí,“ smál se zkušený bek, který se s Eratem potkal v reprezentaci na několika turnajích. „Já myslím, že tady bude brzo zpátky. On je do hokeje tak zažraný, že tady bude každý den. Možná ne na ledě, ale jeho přítomnost bude zase znát.“

Ačkoliv Němce od 37letého útočníka dělí pouze tři roky, sám si neumí představit, že by vynechal začátek sezony a naskočil do hry až v jejím průběhu. „Tělo je na něco zvyklé. Až přijde ten čas, tak přijde a skončím úplně.“

Kromě kanadských bodů bude Erat chybět také při přesilovkách, které byly v předchozích dvou sezonách pod jeho taktovkou. Zatímco jeho post u levého mantinelu zaujal Petr Holík, organizaci první přesilovkové formace převzal útočník Martin Zaťovič, jediný hráč, který byl součástí přesilovkového komanda Komety i v předchozím ročníku.

„Má k tomu co říct, jelikož se Špenátem doteď hrál,“ prozradil obránce Jan Štencel, který v přípravě na novou sezonu zastával v početní výhodě místo na modré čáře. „Záťa ví, jak by to chtěli hrát. Hlavní slovo má on, dál už se pak domlouváme dohromady, ať to klapne,“ dodal.