Liga mistrů, hokej: Plzeň, Liberec, Hradec - jejich program a šance na postup | iSport.cz

Plzeňští hokejisté mají velmi těžkou skupinu • FOTO: ČTK

Začnou zase od podlahy, berou to vážně. Prvním soupeřem plzeňských Indiánů v novém ročníku hokejové Champions League bude finský mistr z Hämeenlinny. Západočeský celek se jako první český tým dnes v 17 hodin vrhne do víru Ligy mistrů, která ve stávající podobě zahájí svoji šestou sezonu. Zapojí se do ní 32 celků ze třinácti zemí, z nich čtyři čeští zástupci. Liberec naskočí dnes ve 20.30 na led v severoirském Belfastu, zítra začne Třinec v Lahti a Hradec Králové v Cardiffu.