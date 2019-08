Bílé Tygry seřezali v Belfastu! Některé hity byly až o zranění, soptil Hudáček | iSport.cz

Český tým prohrál hokejový zápas v Severním Irsku. Když si takovou větu přečte sportovní fanoušek, zřejmě nebude chápat. „Ostuda! Teď abychom jim to vrátili v rugby,“ znělo v často ironických komentářích na sociálních sítích. Za Belfast nicméně naskočilo do utkání 13 zámořských hráčů, z toho pětice má zkušenosti i z NHL.

Severoirský soupeř vletěl na Bílé Tygry hned od začátku. Rána sem, hit tam a po 120 sekundách hry se už Bobby Farnham radoval z první branky utkání. Pořádně ostrý start. Podobně hrajícího soupeře tým zpod Ještědu v české extralize nepotká…

Celkem třikrát dotáhli Liberečtí jednogólové manko. Postupně se ale na hráčích českého vicemistra začala projevovat frustrace. Ve druhé třetině došlo hned k několika potyčkám. „Připravovali jsme se na nepříjemného soupeře, ale ten naše očekávání, zejména ve druhé třetině, předčil. Tak to je,“ uznal liberecký kouč Patrik Augusta.

VIDEO | Sestřih utkání Belfast - Liberec (5:4)

V 38. minutě došlo i k bitce bez rukavic. Do Jana Ordoše se pustil obránce Kevin Raine. Pro oba utkání skončilo. V závěru druhé části pak Petr Jelínek po čtvrté inkasované brance sestřelil Bena Lakea tak, že spolu vzali i brankáře Justina Peterse. I kapitán Liberce zamířil do sprch. „Jednoduše jsme to nezvládli hokejově. Měli jsme je porazit naší hrou a ne tou, kterou nám vnutili. Hráli jsme to, co chtěl soupeř a podle toho to vypadalo,“ řekl po utkání Hudáček.

Nutno říct, že vyostření utkání výrazně napomohli i rozhodčí. Několik ostrých zákroků pustili, jindy zase vylučovali až necitlivě. „Určité věci sice pustili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Měli jsme tady vyhrát,“ nevytáčel se Augusta. „Obě dvě strany viděly, že si mohou dovolovat a pak to podle toho vypadalo. Některé hity byly až o zranění,“ dodal Hudáček.

„Přece jen už mám něco odehráno i proti podobným exotickým soupeřům. Oni nemohou vyhrávat zápasy takovým tím klasickým hokejem. Musí si takto pomáhat důrazem a proti nám jim to vyšlo,“ zmínil šikovný slovenský útočník, který se dvakrát prosadil v přesilové hře. Ačkoliv hokejová stránka byla na straně českého týmu, Belfast předvedl více jak solidní výkon. Na střely dokonce vyhrál jednoznačně 43:25.

Sečteno, podtrženo, Bílí Tygři vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů překvapivou prohrou. „Řekl bych, že je to taková dobrá facka na začátek. Teď se zdravě probereme a nakopne nás to do dalších zápasů,“ věří Hudáček. Už v sobotu čeká Liberec další zápas, tentokrát na ledě švédské Luleå. „Doufám, že už to bude ten klasický moderní hokej.“