Hradec vyrazil na LM vlakem i s fanoušky. Jede i nová posila ze Sparty | iSport.cz

Vlak vyrazil z Hradce Králové v 8:21, do druhého největšího rakouského města by měl dorazit kolem čtvrté hodiny. Klub zprvu počítal se čtyřmi vagony pro fanoušky, kvůli velkému zájmu ale museli další dva přidat. Dohromady by tak mělo jet přes 400 fanoušků, kteří vyfasovali i speciální šály k výjezdu. A pak, že hokejová Liga mistrů netáhne!

„Nikdy jsem vlakem na zápas nejel, ale vím, že třeba v Německu to je hodně časté a lidé si to pochvalují. Určitě je to lepší, než se někde trmácet autobusem, navíc přes celou republiku, přeci jen známe situaci na silnicích,“ uvedl pro klubový web útočník Radek Smoleňák.

Celkem vlak čítá 11 vagonů – šest fanouškovských, jeden cateringový pro fanoušky a čtyři určené pro hráče, vedení a klubové partnery. Fanoušci mají samozřejmě k dispozici občerstvení včetně točeného piva. Při téměř osmihodinové cestě ovšem nebude umožněn nikomu výstup. A to ani na rychlou cigaretu během zastávek...

Z obřího zájmu fanoušků, kteří se v průběhu pracovního týdne vydali Mountfield podpořit, měl Smoleňák radost. „Všichni víme, že Liga mistrů zatím diváky tolik netáhne. O to více mě těší, že nás chtějí jet podpořit. Určitě si kvůli tomu musí vzít volno v práci, také to stojí nějaké peníze. Vážíme si toho, že kvůli nám obětují svůj čas i úspory, a pokusíme se jim to splatit výhrou.“

Sám hradecký kapitán se na nevšední cestu těšil. „Já jezdím vlakem celkem rád – žena má rodinu na Moravě a než se tam táhnout po D1, je pohodlnější naskočit do vagonu. Člověk může alespoň na chvíli vypnout a v klidu si přečíst noviny, takže je to kolikrát lepší než autem,“ dodal k výjezdu.

Menším problémem může být zpáteční cesta. Ze Štýrského Hradce by měl vlak vyrazit ve 23:35 a do Hradce Králové dorazit až ve středu v půl sedmé ráno. Už v pátek čeká Mountfield těžký domácí duel proti Mladé Boleslavi.

V extralize se Mountfieldu příliš nedaří, s 12 body je na osmém místě. Poslední tři zápasy ale prohrál, když postupně nestačil na Třinec (0:4), Kometu (2:3) a naposledy Litvínov (5:6). „Myslím, že to přišlo v pravý čas, kdy nám to v extralize drhne. Je fajn na chvíli upustit od českých poměrů a tenhle zápas nás může jen nakopnout!“ věří Smoleňák.

V Lize mistrů bojuje Hradec stále o postup do osmifinále. Se šesti body je aktuálně třetí za vedoucím Cardiffem (8 bodů) a druhou Frölundou (7 bodů). Poslední Štýrský Hradec, se kterým se Mountfield střetne i příští týden doma, má na kontě tři body. „Chceme uspět a zlepšit si postavení v tabulce CHL, abychom se přiblížili postupu,“ řekl Smoleňák.

Ve vlaku do Štýrského Hradce se objevila už i nová posila. Do Hradce zamířil mladý útočník Kevin Klíma ze Sparty, který v úvodu sezony nedostával moc prostoru a několik zápasů sledoval jen z tribuny. Ve čtyřech zápasech nezískal ani bod a připsal si čtyři záporné body v bilanci plus/minus.

Mountfield HK tak reaguje i na zranění v útoku, v Rakousku by neměli nastoupit Michal Dragoun, Aleš Jergl a Daniel Rákos. Hradec po Klímovi bažil už v průběhu minulé sezony, rodák z Tampy dal nakonec přednost Pražanům.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Eisstadion Graz Liebenau

Tabulka skupiny H:

Um. Tým Z V VP PP P Skóre Body 1. Cardiff 4 2 1 0 1 14:12 8 2. Frölunda 4 2 0 1 1 16:13 7 3. Mountfield HK 4 2 0 0 2 13:11 6 4. Štýrský Hradec 4 0 1 1 2 12:19 3