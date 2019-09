Hradecké plusy: návrat Koukala a fair play Rosandiče. Smoleňák byl pyšný | iSport.cz

„Klobouk dolů. Na tohle musí mít člověk, jak to říct slušně? Musí mít koule, aby tohle udělal,“ ocenil Rosandičovo gesto třinecký útočník Andrej Nestrašil. Stejně mluvil i kapitán Lukáš Krajíček. „Tak by se to mělo hrát. Pořád je to jen hra, bylo by nefér, kdyby nás rozhodčí vyloučil. Udělal dobrý skutek.“

Rosandič opravil rozhodčího ve 45. minutě. Za stavu 4:0 pro Oceláře. Společně s Martinem Adamským se hnali za hradeckou bránu k puku, obránce upadnul. Rozhodčí avizoval faul (podrážení), ale Rosandič za ním přijel, zakýval hlavou a řekl, že podklouznul bez Adamského přičinění. Celá hala mu tleskala.

„Když to faul nebyl, mělo by se to takhle dělat,“ přitakal hradecký kapitán Radek Smoleňák. „Jsem na Rosu pyšný, že se přiznal. Spousta kluků by si z toho mohla vzít ponaučení. Takových jich je v lize málo.“

SESTŘIH: Třinec – Mountfield HK 4:0. Nestrašil se ve svém novém působišti předvedl parádně

Další skvělou zprávou je návrat zkušeného útočníka Petra Koukala. Mistr světa z roku 2010 nehrál od březnového play off, měl vleklé problémy s kolenem. Naskočil do čtvrté řady, postupně se posunul ke Smoleňákovi. Odehrál takřka 10 minut čistého času, dvakrát vystřelil, jednou fauloval, připsal si minusový bod při inkasované brance. V Třinci mohl i skórovat, ale puk ve 47. minutě poslal po kličce brankáři jen podél brankové čáry.

„Prohráli jsme, takže nic moc návrat,“ komentoval Koukal. „Samozřejmě to bylo těžký. Neměl jsem žádný přípravný zápas, snažil jsem se hrát krátká střídání, nic nevymýšlet. Jednou jsem to tam ztratil, to byla zbytečná ztráta. Škoda celkového výsledku, myslím, že se dal odvézt nějaký bod, ale bohužel jsme nevyužili žádnou šanci.“

Sám měl gól na hokejce, ale šanci neproměnil. „Nejdřív jsem chtěl nahrávat, dobře to přečetli,“ popisoval. „Šel jsem do střely, ještě se to dostalo krosově na dorážku, ale k našemu dnešnímu štěstí mi to přeskočilo hokejku. Taky jsem byl minus jedna, to mě štve. Snad v příštím zápase dostanu ještě důvěru a zvednu to.“

Koukala těší, že zraněné koleno už je v pořádku. A drží. „Noha vydržela, byl to první test do neznáma,“ zaklepal si na zuby. „Nějaký limit...no limit, rychlost už asi nebude lepší, ale v soubojích jsem neztrácel. S odehranými minutami v zápase si člověk i tělo zvykne. Věřím, že to bude lepší a lepší. Věděl jsem, že to bude těžké a bylo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Stránský, 09:41. Adamský, 25:09. Nestrašil, 29:24. Gernát Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (21. Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C), M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Nestrašil – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Chmielewski – Kofroň. Hosté: Š. Lukeš (26. Mazanec) – Nedomlel, Zámorský, Gaspar, Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Miškář – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Paulovič. Rozhodčí Hradil, Staňo – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 249 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. M. Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 3. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Mountfield 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

