Smoleňák po prohře s Brnem: Chceme hrát velkej hokej, děláme nesmysly | iSport.cz

Video k článku Mountfield HK - Kometa Brno: Další gól domácích přidal Smoleňák, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Kometu jste dlouho mačkali v jejím pásmu, ale bez efektu, radovala se ona. Kde vidíte problém?

„Za prvé jsme měli hodně šancí, ale nebyli schopni puk dorvat do brány. Kolikrát jsme ji ani netrefili. No a za druhé jsme udělali tři hrubé chyby na vlastní modré. Bavíme se o tom asi tři sta let, že tady se puky nesmí ztrácet. A my pak stejně chceme hrát velkej hokej, dělat kličky, nesmysly. Třikrát jsme z toho pak dostali gól. Šancí jsme měli hodně, oni taky, ale mrzí mě, že nemáme ani bod.“

Opakoval se příběh z minulého kola v Třinci? Tam jste taky měli o hodně víc střel jak soupeř a prohráli.

„Mně je vcelku jedno, jestli budeme mít jednu střelu za zápas, nebo jich bude pět set. Chci vyhrát, tak ať klidně z té jedné dáme gól a bereme tři body za 1:0. Sere mě to, sere nás to všechny. Ale nezbývá nic jiného, než sklopit palici a přijít v sobotu znovu na zimák, ať se nachystáme na neděli. Beru klidně nechutnej hokej, hlavně, ať vyhrajeme.“

Kometa tři vaše kiksy využila, Mueller a spol. se chovali jako zabijáci. Chybí vám podobná lehkost dávat góly?

„Nevím, co má Kometa. Porážka nebyla o ní, ale o nás. Za naše porážky si můžeme sami. Jasně, že mají kvalitu, Muellerova řada nám to tam dvakrát loupla. Ale jde o nás.“

Mountfield HK - Kometa Brno: Další gól domácích přidal Smoleňák, 2:3

Nedostává se už i trochu do hlavy, že bušíte, bušíte a kromě spousty střel, nic z toho?

„Nedá se nic jiného dělat, než bušit dál. Měli jste v zápase dobré věci i šílené. Zápasy s Třincem a Kometou jsou dobré zrcadlo, shodí nás zase dolů. O to víc musíme pracovat, lpět na detailech.“

V první třetině jste zkoušel rozhodit Karla Vejmelku při takové pošťuchované. Nechytil se?

„Ale nezkoušel, on do mě strčil první. Já vím, že jste pověšení nahoře jak netopýři a tohle nevidíte, ale stál jsem před brankou a strčil do mě. Ale nic, tohle je normální.“

Neotevřel vám zápas s Kometou trochu rány z play off? Střílíte, tlačíte, ale góly dává soupeř a vítězí. Tam to bylo 0:4 na zápasy.

„Je jiná sezona.“

Ani v sobě nemáte o to větší chuť Kometu sejmout? Přeci jen vám zakončila sezonu hodně brzy.

„Ne, fakt ne. Co bylo, je pryč. Je nová sezona a dívám se dopředu.“

Vážně si v sobě nenesete jediný příběh z play off?

„Z minulosti žít nejde. Nenesu si vůbec nic.“

Mountfield HK - Kometa Brno: Hvězdný útočník hostů na ledě! Rákos dohrál u mantinelu Plekance a strhla se mela Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 2:3. Hosté si odvážejí tři body, poprvé se trefil Mueler

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:59. Perret, 30:27. Smoleňák Hosté: 03:32. Zaťovič, 18:43. Mueller, 26:48. Hruška Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Gaspar, F. Pavlík, Rosandić, T. Voráček – Dragoun, Bičevskis, Perret (C) – Smoleňák, Koukal (A), Červený – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Jergl, Rákos, M. Chalupa. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil (A), O. Němec, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Gulaši (C), Baranka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml. (A), Plekanec, L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Jenyš, Kusko, P. Kratochvíl. Rozhodčí Pešina, Šír – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové