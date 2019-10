Kváčovi v LM kuriózně odlétl beton, Třinci však udržel naději na postup | iSport.cz

Spoluhráč Matěj Stránský před zápasem říkal, že si v Lize mistrů můžete dokázat, že jste lepší než Philadelphia, která s Lausanne nedávno prohrála. Jste lepší než Philadelphia?

(usmívá se) „Jo, může se to takhle říct, ale nebral bych to tak. Hrály tam různé faktory, ale jo, dá se to tak s nadsázkou brát. My se ale soustředíme na sebe, abychom odváděli co nejlepší výkony.“

Zachytal jste si pořádně, vyhovuje vám takový zápřah?

„Člověk má práci a je furt v permanenci, takže není vůbec čas přemýšlet nad výsledkem. Furt se jede dál. Já jsem v bráně od toho, abych chytil každou střelu a je jedno, kolik jich na mě jde. Super bylo, že mi kluci hodně pomohli, pecka.“

Sám jste byl ale na trestné střílení za stavu 1:1 ve 42. minutě. Věřil jste si proti Herrenovi?

„Počkal jsem si na něj, ale asi mu to i trošku sjelo. Nevím, jestli to tak chtěl. Ale to je jedno. Jsem tam od toho, abych klukům pomohl a oni pomáhají mně. Doplňujeme se, to je super.“

Ve 24. minutě se na vás pro změnu v sólovém nájezdu hnal nejproduktivnější hráč Švýcarů Bertschy, vytáhnul jste proti němu bleskovou lapačku. Pomohlo vám pak i tohle k sebevědomí?

„Jo, ale já se udržuju v koncentraci celý zápas. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Zažil jste i jeden na pohled hodně nepříjemný střet, uletěl vám při něm beton. Nebylo to o zdraví?

„Hráč tam o mě zavadil, trošku do mě zajel bruslí, ale bylo to v pohodě. Jenom se odepnuly pásky, bylo to trošku kuriózní. Nohy v pohodě.“

S Lausanne jste hráli poprvé, jsou nejsilnější ve skupině?

„To bych ani... Každý soupeř v téhle lize je silný, jsem rád, že se s nimi můžeme porovnávat. Hrát proti týmům z jiných zemí, jiných soutěží. Každý soupeř je specifický, je dobré, že si to můžeme zkusit, třeba si zvednout sebevědomí. Dodá nám to sílu i v extralize, můžeme v tom pokračovat.“

Zpátky na lavičce je uzdravený Patrik Bartošák. Bude to pro vás zase větší boj o místo v bráně?

„Takhle bych to vůbec neřekl. Jsem rád, že tady Patrik je a můžeme se doplňovat. Já se od něho mám spoustu co učit. Uzdravil se a doufám, že naše spolupráce bude co nejlepší.“