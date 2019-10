Liga mistrů ONLINE: Hradec slavil kanonádou, Liberec otáčí boj o postup | iSport.cz

Každý fanoušek při nástupu do vlaku vyfasoval speciální šálu vyrobenou k cestě vlakem a následnému zápasu ve Štýrském Hradci • Twitter.com/MountfieldHK

Fanoušci Mountfieldu HK vyráží na cestu do Štýrského Hradce, ve vlaku by mělo být více jak 400 příznivců • Twitter.com/MountfieldHK

Kladenský útočník Jakub Valský, který je u Rytířů v rámci hostování z Liberce, přiznal, že si mohl po zjištění odchodu od Bílých Tygrů postavit hlavu, ale zachoval se profesionálně a přijal to. • facebook.com/@RytiriKladno

Ještě před pár týdny byl útočník Jakub Valský (vlevo) pevnou součástí libereckých Bílých Tygrů, byl však poslán na hostování do mateřského Kladna, kam se vrátil po šesti letech • facebook.com/@RytiriKladno

Jaromír Jágr posílá puk do odkryté klece Liberce a rozhoduje utkání • Michal Beránek (Sport)

Hokejisté Liberce v přímém souboji s Augsburgem budou hrát o postup do play off Ligy mistrů. Severočeši jsou nyní ve skupině C třetí s tříbodovou ztrátou na německý tým a potřebují zvítězit v normální hrací době. Hradec Králové měl už postup jistý a osladil si ho výhrou 7:1 nad Štýrským Hradcem. V Liberci je start připraven na 19:30, sledujte zápas v ONLINE přenosu.