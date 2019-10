Liga mistrů ONLINE: Hradec už vede nad Rakušany, Liberec potřebuje vyhrát | iSport.cz

Fanoušci Mountfieldu HK vyráží na cestu do Štýrského Hradce, ve vlaku by mělo být více jak 400 příznivců • Twitter.com/MountfieldHK

Hokejisté Liberce v přímém souboji s Augsburgem budou hrát o postup do play off Ligy mistrů. Severočeši jsou nyní ve skupině C třetí s tříbodovou ztrátou na německý tým a potřebují zvítězit v normální hrací době. Hradec Králové půjde do závěrečného zápasu se Štýrským Hradcem s postupovou jistotou. Zápas v Hradci Králové má úvodní buly v 17:00, v Liberci je start připraven na 19:30, sledujte obě utkání v ONLINE přenosech.