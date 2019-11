Gross jde proti Růžičkovi. Jako kluk jsem mu fandil, říká kouč šampionů | iSport.cz

Dnes od šesti večer to v Hradci Králové může být interesantní hokejová bitva, hodně jiskřivá. K prvnímu duelu osmifinále play off Champions League nastoupí Mountfield proti Adleru Mannheim. Poslední německý šampion je záruka velké kvality, navíc cepovaná trenérem Pavlem Grossem. „Na Růžu se těším, jako kluk jsem se na něj jezdil dívat do Litvínova,“ vzpomíná 51letý rodák z Ústí nad Labem.

Pavel Gross, to je česká trenérská síla, schovaná v Čechy stále podceňované DEL. Na jaře se přitom Mannheimu povedl majstrštyk. Ve finále německé ligy pokořil boháče z Mnichova, dotované kolosem Red Bull a zajistil si účast v Champions League. A dnes se představí v Hradci Králové.

Mountfield v pondělí podle předpokladů oficiálně oznámil, že jeho hlavním koučem se stává Vladimír Růžička, jeho pobočník Tomáš Martinec dostává na starost přípravu a vedení tréninků. I z tohoto pohledu to bude zajímavý duel.

Růžičku si šéf mannheimské střídačky dobře pamatuje z dob aktivní hráčské kariéry. „Moc jsme toho proti sobě sice nestihli nahrát, ale kdykoli byl Vláďa na ledě, pocítili jste to. Prostě uměl. Pan hráč, to každopádně. Tenkrát byli v Litvínově parádní lajna mladých s Rosolem a Klímou, jezdil jsem se na ně dívat z Ústí a fandil jim. V jejich podání to byl koncert. Zrovna od Růži jste se toho mohl hodně naučit,“ vrací Pavel Gros zpět do osmdesátých let.

Růžička už tehdy platil za výjimečně talentovaného kanonýra, který obraně moc nedal. Ale nad tím Gross mávne rukou. „Já vím, ale to nemůžete chtít od všech. Platilo to hlavně tenkrát, ale i teď to vidíte na té nejvyšší úrovni. Podívejte na Leona Draisaitla v NHL, kolik on dá obraně, dozadu je to někdy pěkná mizérie. To máte tak, pokud měla Růžova lajna tehdy sedmdesát procent času v útočné třetině, nepotřebovala bránit. Bránila útokem,“ usmívá se Gross.

Jeho tým mu zatím nedělá tolik radosti jako ještě před pár měsíci. V mužstvu pro sezonu 2019/20 Gross uvítal pět nových tváří, všechno si to teprve sedá. A na jeho vkus už dost dlouho. Adler je čtvrtý v tabulce DEL, na vedoucí Mnichov ztrácí 19 bodů.

Nicméně úterní večerní trénink v Hradci nevypadal, že by na týmu ležela kdovíjaká deka. Hráči působili uvolněně, zároveň při práci vášnivě. „Jo, docela to jde,“ pousmál se Gross. „Teď se ovšem hledáme, děláme zbytečné, hloupé chyby a je jich strašně moc. Nemůžeme se z toho vymotat. Dostáváme hrozně blbý góly, jako přes kopírák. Nebýt toho, té naší bandě by se dýchalo ještě líp. Zároveň nechceme a nemůžeme dopustit, aby panovala mrtvolná nálada. V hokeji se stává, že přijdou horší dny, ale o to víc se musí pracovat.“

Večer se ukáže, kdo na tom jak je…