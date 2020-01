Říha o finále Ligy mistrů: Moc si přeju, aby tohle Hradec potvrdil i v extralize | iSport.cz

Aleš Jergl v 52. minutě de facto potvrdil postup Mountfieldu HK do finále Ligy mistrů trefou do prázdné branky • Michal Beránek (Sport)

Reprezentační trenér Miloš Říha pravidelně vyráží na extraligu. Semifinále Ligy mistrů v Hradci? Nemohl vynechat. „Těší mě z pohledu celého českého hokeje, jak to dopadlo. Je to skvělá reklama,“ chválil Hradec za výhru nad Djurgardenem a postup do finále. Na druhou stranu ale taky dodal klíčovou věc. Skvělý výkon? Stoprocentně. Takhle nadupané hráče by chtěl vidět v extralize pravidelně. To je další klíč, aby šel český hokej nahoru. Hrát těžké zápasy, chtít je vyhrát. Na koho se byl podívat?

Užíval jste si, že Hradec měl zbraně proti dalšímu silnému soupeři?

„Je důležité, že mužstvo bylo na všechno dobře připravené a taky, že tam jsou zkušení hráči, kteří to vzali na sebe. Všichni plnili, co jim trenéři řekli, to je zásadní. Když vezmeme hráče z extraligy na mezinárodní úroveň a plní věci, které po nich chceme, taky jsou konkurenceschopní. Ale Hradec teď udělal ještě takový ten krůček navíc, aby český hokej měl zase o něco lepší zvuk a ostatní nás víc brali. To samé platí i pro Třinec na Spengler Cupu, kde se dostal do finále.“

Reprezentační trenér se v tu chvíli baví?

„Nádherně se kouká na české kluby, které umí konkurovat evropské špičce a porážet ji. Pokud to takhle bude dál, je to pro všechny jen dobře, bude z čeho vybírat. Zásadní je, aby hráči dál pracovali, zlepšovali se a plnili, co po nich chcete. Nejde o to, jestli vás někdo vystraší, že pošlete výplaty, nebo je zastaví. Ale pořád jde o dennodenní práci, ta je zásadní. Taky by tohle měl Hradec umět potvrdit v lize.“

Proč podobný hokej, jaký hráli Hradec s Djurgadenem nevidíme častěji v extralize? Český klub teď dokázal, že umí hrát rychle, tvrdě i účelně.

„Jedna věc je respekt ze soupeře, který vás může někam posunout. Pak ale i motivace hrát finále, pro některé hráče je to největší úspěch, jakého kdy mohli dosáhnout. Vůbec nechci ovšem tenhle výsledek snižovat, abyste předvedli takový výkon, musíte něco umět. Hodně hráčů se tady i na Spengler Cupu vytáhlo, hodně se mi jich líbilo. Některé bychom určitě vzali na příští reprezentační akci do Švédska, ale Hradec čeká právě finále Ligy mistrů, tak je samozřejmě necháme klubu.“

Blok jste si popsal tedy v Hradci hodně hustě?

„Měl jsem ho plný hradeckými hráči už dřív. (usměje se) Ale přiznávám, že