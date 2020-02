Hokejová Liga mistrů: Sběratel trofejí Lundqvist. Dvojče legendy Rangers chce obrat i Hradec | iSport.cz

Frölunda se pyšní dravým mládím i velkými zkušenostmi. Ty největší má bezesporu kapitán Joel Lundqvist, o čtyřicet minut mladší dvojče hvězdného gólmana Henrika. Na první pohled byste je od sebe nerozeznali. Před lety dokonce spolu natočili reklamu na šampon, která byla založená na jejich podobnosti. „Pletou si nás novináři i lidé na ulicích,“ usmíval se Joel před lety.

Dnes, samozřejmě bez svého bratra, který stále válí v NHL za New York Rangers, stojí před dalším velkým finále. Frölunda se popáté z šesti ročníků novodobé Ligy mistrů probojovala do bitvy o titul. Třikrát už slavila, může přidat čtvrtou trofej. „Celá sezona Ligy mistrů pro nás byla šílená. Byla to výzva, ale jsme opět ve finále. To je skvělé!“ připomíná Lundqvist trnitou cestu Frölundy do další bitvy o titul.

Tým z Göteborgu měl problémy už ve skupině. Ve všech kolech play off pak musel v odvetách dohánět ztrátu. Podařilo se mu to postupně proti Färjestadu, švýcarskému Bielu i Lulea. „Byli jsme pod tlakem, museli jsme vyhrávat, ale zvládli jsme to, což vedlo k tomu, že jsme si vybudovali sebedůvěru,“ těší Lundqvista. „Když se v několika utkáních takto vrátíte do hry, cítíte se silní a věříte ve svůj tým.“

Všestranný útočník nikdy nepatřil mezi velké sběratele bodů. Hru má založenou spíše na precizní defenzivě a otravování hry elitním hráčům soupeře. I tak v sedmatřiceti letech prožívá jednu z nejlepších sezon. Ve švédské lize si drží nejlepší průměr bodu na zápas v kariéře (1,22), v jedenácti zápasech CHL pobral sedm gólů a čtyři asistence.

Ačkoliv doma ve vitríně má už několik velkých trofejí, žene ho na sklonku kariéry touha za další. „Samozřejmě, proto hraju hokej,“ prozradil na pondělní tiskové konferenci.

Soupeře z Hradce si dobře pamatuje ze zářijových zápasů ve skupině. „Mají velké a silné hráče. Abychom mohli pomýšlet na úspěch, musíme být silní na puku, mít ho co nejvíce na holích, hýbat se a soustředit se na svoji hru,“ zdůraznil kapitán švédského hegemonu.

Frölunda ovládla Ligu mistrů v letech 2016, 2017 a 2019. Loni si Lundqvist a spol. užili oslavy před domácími fanoušky. Dnes je čeká horší výchozí pozice, proti nim bude stát vyprodaná hradecká aréna. „Doufáme, že stejnou výhru zopakujeme i letos. Už se moc těším,“ dodal švédský veterán.