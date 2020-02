Carlsson z Frölundy: Oslavy budou velké. Ocenil hradecké fanoušky | iSport.cz

Právě jste počtvrté vyhráli hokejovou Ligu Mistrů. Jaký je to pocit? Už je to nuda?

„Nuda to pro nás rozhodně není. Jsme rádi, že jsme to zvládli a že si teď můžeme vychutnat vítězné oslavy, protože to bude velké. To, že se nám to povedlo už počtvrté na tom nic nemění.“

Poslední zápas jste odehráli před třemi dny. Byl vůbec nějaký čas se na Hradec pořádně připravit?

„Máte pravdu, času bylo velice málo. Vlastně jsme měli pouhé dva dny na to, abychom se nějak nachystali. Spíše jsme se ale utvrdili v zaběhnutých věcech, které nám fungují. Musím říct, že nějaká videa Hradce jsme viděli, ale ne zas tolik abychom je měli přečtené absolutně dokonale. Trenéři sledovali Hradec déle, ale měli omezený čas, aby nám informace předali.“

Byly tedy vaše akce, jako například přesilovka, vymyšleny účelově na Hradec, nebo se víceméně improvizovalo?

„Těžká otázka. Musím ale říct, že se neimprovizovalo, ale ani jsme nepoužívali strategie určené speciálně na Hradec. Trenéři nás za dva dny nechtěli zavařit mnoha změnami, to by asi ani nedělalo dobrotu. Proto jsme chtěli co nejvíce zužitkovat věci, které nám dlouhodobě fungují. Zkrátka jsme naše týmové schéma a týmovou strategii skoro neměnili.“

Nebyl například problém přepnout z běžného ligového mače na finálový duel, když byly zápasy tak rychle po sobě?

„Ne, to vůbec ne. Liga je pro nás důležitá, ale opravdu se snažíme hledět jen na zápas, který nás čeká. Když jsme dohráli ligový zápas, tak jsme ligu na pár dní hodili za hlavu a soustředili se jen na utkání s Hradcem. Vyplatilo se.“

Atmosféra v utkání byla z mého pohledu velice bouřlivá. Vnímali jste to stejně, nebo je tohle ve Švédsku denní chleba?

„(směje se) I ve Švédsku máme vynikající fanoušky, kteří dovedou vytvořit úžasnou kulisu, ale v Hradci to bylo opravdu speciální. Souhlasím s vámi. Musím místní fanoušky ocenit. Fandili celý zápas a velice vášnivě. Z pohledu atmosféry to bylo opravdu finále, jak má být.“