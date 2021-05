Hokejová LM: Los ovlivní i kvalifikace na olympiádu, Slováky vyšachovali

Pohled do královehradecké kabiny po prohře ve finále Ligy mistrů • Barbora Reichová / Sport

Hokejová Liga mistrů se vrací! Tedy snad… Poslední ročník totiž kompletně zrušila pandemie koronaviru. Vedení CHL nicméně věří, že nová sezona už se bez problému rozjede. Už příští středu 19. května je na plánu los základních skupin. Tipsport extraliga bude mít v osudí tři zástupce – Třinec, Spartu a Mladou Boleslav. Rozdělení do skupin ovlivní i srpnová kvalifikace na olympijské hry v Pekingu, za nejasných okolností se pak nezúčastní slovenský mistr.

V ročníku 2020/21 se neodehrál jediný zápas Ligy mistrů. Mezinárodní měření se plánovalo, ani krácení v podobě vynechání skupin ale nepomohlo. Obtížná zdravotnická situace v Evropě na podzim ukázala větší sílu.

Poslední zápas CHL se tak datuje do února 2020, kdy se v Hradci Králové hrálo finále. Čtvrtý titul tehdy oslavila švédská Frölunda. I přes stříbro Mountfieldu HK ale česká nejvyšší soutěž přišla o jedno místo, jelikož v národním koeficientu spadla na páté místo.

Nového ročníku 2021/22 se tak z Tipsport extraligy zúčastní jen tři týmy: mistr z Třince (šestá účast, nejlépe semifinále), vítěz základní části Sparta (čtvrtá účast, nejlépe finále) a Mladá Boleslav (druhá účast, nejlépe skupina), která se do CHL kvalifikovala jako třetí tým ze základní části.

Bruslaři, kteří se do soutěže dostali i díky neúspěchu Liberce v extraligovém finále, budou chtít uspět. „Většina trenérů tuto soutěž moc nemusí, ale pro mě je to reprezentace naší ligy, našeho města, klubu. Jsou to navíc cenné zkušenosti, ať už pro hráče, tak pro naši organizaci jako takovou,“ řekl majitel Jan Plachý pro klubový web.

Na novou sezonu se těší i Sparta. „Účast v Lize mistrů bereme prestižně a vážně. Mrzelo nás, že byla poslední sezona zrušená, ale o to víc se těšíme na tu příští! Doufám, že u toho znovu budou i naši fanoušci a uděláme úspěch,“ svěřil se kapitán Michal Řepík pro klubový web.

Největší zastoupení (pět týmů) má Švédsko a Švýcarsko, po čtyřech celcích vyšlou do boje finská a německá liga. Mezi 32 kvalifikovanými týmy jsou čtyři debutanti – Rögle, Leksands (oba Švédsko) a Jastrzebie (Polsko). Poprvé v historii Ligy mistrů se zúčastní i tým z Ukrajiny. Bývalý účastník KHL Donbass Doněck dostal divokou kartu na úkor slovenského mistra.

Koeficient CHL 1. Švédsko 249 2. Švýcarsko 226 3. Německo 217 4. Finsko 212 5. Česko 210 6. ICEHL (Rak.) 192

Proč CHL vyšachovala tým ze Slovenska, není jasné. Ještě v průběhu finále mezi Zvolenem a Popradem jen suše oznámila, že příštího ročníku se zúčastní i Doněck. Může se jednat o jakousi odvetu za přístup z loňska. Banská Bystrica se tehdy odmítla nakonec neuskutečněného ročníku Ligy mistrů zúčastnit a vedení slovenské ligy neposkytlo žádného náhradníka. V původním plánu přitom CHL s mistrem tamní extraligy počítala i pro nadcházející sezonu.

Změnu čeká také samotný los, který proběhne ve středu 19. května v 18 hodin. Jelikož start Ligy mistrů koliduje s olympijskou kvalifikací, osm celků ze zemí, které budou bojovat o postup na Hry v Pekingu, vytvoří samostatný koš, ze kterého vzejdou dvě skupiny. Jedná se o celky z ICEHL (dva z Rakouska, jeden z Itálie), Francie, Ukrajiny, Norska, Polska a dánského mistra.

České celky se tak ve skupině můžou utkat jen s týmy ze Švédska, Švýcarska, Finska, Německa, běloruským Junostěm Minsk, velšským Cardiffem a dánským SönderjyskE, který se do LM probojoval jakožto vítěz Kontinentálního poháru. Oceláři budou nasazeni v prvním koši, Sparta ve druhém a Mladá Boleslav ve třetím, potažmo ve čtvrtém.