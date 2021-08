Boleslav - Frölunda 1:4. Škola od šampionů. Hegemon LM ukázal sílu

Poslední duel Ligy mistrů? Finále v únoru 2020, ve kterém Frölunda vyhrála na ledě Hradce Králové. V minulém ročníku se soutěž kvůli pandemii nehrála. Ve čtvrtek se švédský hegemon, který z šesti ročníků pětkrát hrál finále a čtyřikrát slavil pohár, znovu ukázal v Česku. Z ledu Mladé Boleslavi si odvezl přesvědčivou výhru 4:1.

Že je konec srpna? No a co? Ve Ško-Energo aréně to byl pořádný cvrkot, jako by byla polovina prosince. „Když přijede nejlepší tým Evropy, tak se nemůžeme bavit o přípravě. Tohle byl regulérně soutěžní zápas a myslím, že podle tempa to bylo i vidět,“ zmínil boleslavský brankář Jan Růžička pekelný průběh zápasu.

Přihrávka sem, vracečka tam. Další pas na volného spoluhráče. Střela, případně dorážka. Gól! Zhruba tak by se dal popsat systém švédské Frölundy. Bruslaři jeho sílu pocítili hned třikrát za první třetinu. „Byli jsme dole 0:3… Proti takovému týmu už je těžké s tím něco udělat,“ láteřil Růžička nad nezvládnutým úvodním dějstvím.

Ztráta puku? Nevadí, přepnutí a rychlé napadání. I s tím měl český zástupce problémy. Frölunda zkrátka předvedla evropskou extratřídu. „Místy jsem měl pocit, že jsme měli až příliš respekt. Dalo se s nimi hrát, škoda první třetiny, že jsme nedali žádný gól,“ uvedl útočník Mário Lunter.

Boleslav zápas nezabalila, to rozhodně ne. Ani nemohla, jelikož ji dopředu hnala solidně zaplněná aréna. Diváci si zakřičeli i gól, Lunterova trefa v 56. minutě na 1:4 už ale znamenala jen korekci výsledku. „Škoda, že jsme nedali gólů víc, aby si fanoušci mohli zařvat víckrát. Musíme být efektivnější,“ viděl autor jediné boleslavské branky jednu z příčin porážky.

„Byl to těžký zápas. Klukům jsem říkal, že jsem v minulé sezoně hrál proti Boleslavi semifinále. Věděli jsme, že nás čeká těžký a houževnatý soupeř. Máme všechny čtyři dobré lajny. Je úplně jedno, jaká je na ledě. Speciálně ty první dvě třetiny jsme diktovali tempo utkání,“ hodnotil spokojeně utkání Špaček, který nastoupil na centru druhé formace Frölundy.

Boleslav se v české extralize snaží hrát podobným stylem jako její čtvrteční soupeř. Vzájemný duel nicméně týmu z města škodovek ukázal, že má ještě na čem pracovat. Hlavně co se týče produktivity, herně nebyl rozdíl tak markantní. „Zpětná vazba z tohohle zápasu asi bude, že víme, kde máme slabinky. A budeme na nich pracovat,“ zakončil Růžička.

V pátek do Ligy mistrů vstoupí i dva zbývající české celky. Sparta se představí na ledě švédského Växjö (18:05), Třinec nastoupí od 19:45 ve Švýcarsku proti Fribourgu. Mladou Boleslav čeká v sobotu domácí souboj s IFK Helsinky.