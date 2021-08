Ševc o Lize mistrů: Zkouška, zda na to ještě mám. Už tu nejsou dřevorubci

V září mu bude čtyřicet let. Hokej však Martina Ševce pořád baví. Těší se i na Ligu mistrů. Odpočinek? Ne, raději si střihne zápasy s top evropskými soupeři. „Beru to jako zkoušku, jestli mám vůbec v hokeji na téhle úrovni ještě co pohledávat,“ směje se boleslavský obránce v rozhovoru pro Sport. Mluví o vražedné skupině, derby s Frölundou i celkovém přínosu evropské soutěže.

Doteď hráli v přípravě s Litvínovem a Plzní. Přesně za týden ve čtvrtek ale čeká Mladou Boleslav jinačí kalibr. Na východ Čech dorazí čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů ze švédského Göteborgu – Frölunda. „Je to pro nás obrovská výzva. Poměřit se s nimi a zkusit je porazit,“ říká kapitán Bruslařů Martin Ševc. Pro něj osobně navíc bude mít dvojzápas se severským gigantem zvláštní náboj.

Jak se těšíte jako nestor Ligy mistrů na její další ročník?

„Je fakt, že už jsem ji párkrát hrál. (směje se) Těším se, pořád to vnímám jako opravdu dobrou konfrontaci mezi top evropskými týmy. Pro mladší hráče to má veliký přínos. Na druhou stranu ze svého pohledu to beru jako zkoušku, jestli mám vůbec v hokeji na téhle úrovni ještě co pohledávat. (usmívá se) Level rychlosti tam je o stupeň vyšší než v české extralize, byť naše soutěž se v posledních letech taky hodně zrychlila.“

Minulý ročník vám ukázal, že pořád stačíte, ne?

„Já doufám! Na druhou stranu vzhledem ke svému věku bych byl raději, kdyby Liga mistrů začala třeba až někdy v listopadu. Začít hned v létě na konci srpna takhle zhurta zápasem s Frölundou, možná nejlepším evropským týmem posledních let… to bude trošku mazec.“

Zmínil jste přínos pro mladé hráče, těch máte zrovna vy v Mladé Boleslavi spoustu. Věkový průměr kazíte hlavně vy.

„Je to tak, trošku to táhnu ke dnu. Mlaďochů tam máme hodně, chceme se prezentovat určitým stylem hokeje. Trenéři i vedení hodně bazírují na rychlosti, na skvělém bruslení. Takový je směr i ve světě. Věřím, že kluci od nás nemají ambici zůstat jen v Česku nebo v Evropě. Aspoň v to doufám. Měli by se chtít posunout, vyzkoušet si zahraniční ligy. Tady mají přímou konfrontaci s vynikajícími soupeři, může jim to nastavit zrcadlo vlastní kvality. Je super, že jsme dostali tak těžké týmy už do skupinové fáze.“

Šéf Ligy mistrů Martin Baumann označil vaši skupinu s Frölundou, Curychem a IFK Helsinky za jasně nejtěžší.

„Nechci se navážet do ostatních skupin, ale když se kouknu na papír… vypadá to brutálně. Jak jsem říkal, aby Liga mistrů měla smysl, měli byste hrát proti opravdové špičce, což my teď budeme.“

Už víte, jestli do toho hned příští týden vletíte v plné sestavě?

„Určitě, my Ligu mistrů chceme brát vážně. Počítám, že nastoupíme kompletní. Jediné, co nám asi pár kluků sebere, jsou nároďáky, protože v tom termínu se hrají olympijské kvalifikace. Jinak kdo bude zdravý, půjde na sto procent na led.“

Máte tenhle pozitivní názor na soutěž od jejího začátku, nebo se vyvinul až postupem času?

„Zpočátku jsem to tak růžově neviděl. První roky nebylo ani obsazení Ligy mistrů takové. Nechci se nikoho dotknout, ale někdy před čtyřmi roky jsme s Libercem hráli v Cardiffu, ve Walesu. Tam to fakt moc hokejové nebylo. Bylo to jako hrát proti dřevorubcům o život. Tohle mi smysl nedávalo, teď je to jiné.“

Martin Baumann vám taky na prezentaci promítal video, v němž naposledy slavili hráči Frölundy s pohárem pro vítěze. Na židli to s vámi šilo. Je pro vás i tohle motivace?

„Samozřejmě, taky máme motivaci být úspěšní, třeba se pokusit soutěž vyhrát. Frölunda je obrovská výzva. Poměřit se s nimi a zkusit je porazit.“

Vy jste čtyřnásobný švédský mistr, třikrát jste titul vyhrál s Färjestadem. Není náhodou Frölunda jeho největší rival?

„Je, říkáte to správně. S nimi to byla vždycky skvělá derbíčka. Dokonce jsme si proti nim zahráli i v jednom slavném zápase pod širým nebem. Mám na to super vzpomínky. Teď jsem v tom videu dokonce viděl slavící legendu klubu Joela Lundqvista…“

Tomu bude brzo padesát, ne?

„Tak to bacha! Podle mě je o rok mladší než já, takže mě nechtějte naštvat. (směje se) I na něj se těším moc, máme spolu nějaké nevyřízené účty z dřívějška, tak třeba to zase otevřeme.“

Máte v sobě tu rivalitu pořád, nebo odchodem z Färjestadu zmizela?

„Už je to prakticky pryč. Tohle tam v sobě mají hlavně místní lidi, fanoušci. Oni tu rivalitu vytváří, my to pak cítíme až od nich, z jejich chování a fandění. Já jsem to jako cizinec až tolik nevnímal. Nebo takhle, konkrétně já jsem blázen, který absolutně neumí prohrávat a v podstatě každý zápas je tak pro mě jako derby.“ (usmívá se)

Liberec - Mladá Boleslav: Martin Ševc napadl Filippiho, utrousil nějaké to slůvko a šel pod sprchu

To za ty roky tak nějak víme. Sledujete pořád švédskou ligu?

„Ano, tamní úroveň jde taky pořád nahoru. Švédsko s Finskem teď podle mě určují směřování evropského hokeje, nechci se dotknout Ruska, ale oni jsou o kus dál. Tyhle ligy jsou pro mě top. Blíží se i Švýcaři, ale pořád jim ještě kousek chybí.“

Když zmiňujete Rusko, je právě účast klubů KHL tím, co by posunulo Ligu mistrů o další skok kupředu?

„Samozřejmě, ale nečekám, že to v dohledné době dopadne. Najít tam vhodné termíny by bylo hodně obtížné, v KHL je termínovka hrozně natřískaná, kluby tam mají dlouhá cestování. Možná by byla cesta třeba přizvat jeden, dva týmy a rovnou je posunout do play off Ligy mistrů. To mě ale jen tak napadlo, spíš to musí vymyslet šéfové. Bylo by to rozumné. Na druhou stranu třeba se KHL bojí připojit, protože má strach, jak by dopadla v konfrontaci s dalšími evropskými ligami. Možná by z toho nevyšli tak skvěle, jak si někdo myslí.“

Mladá Boleslav v Lize mistrů

čtvrtek 26. srpna 17.00 Ml. Boleslav-Frölunda sobota 28. srpna 16.00 Ml. Boleslav-IFK Helsinky čtvrtek 2. září 18.05 Frölunda-Ml. Boleslav sobota 4. září 18.00 IFK Helsinky-Ml. Boleslav úterý 5. října 17.00 Ml. Boleslav-Curych úterý 12. října 19.45 Curych-Ml. Boleslav

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE