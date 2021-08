Boleslav jde na suveréna LM: Frölunda chválí Špačka a buduje talenty

Ožila, po covidu se Liga mistrů vrátila zpátky. Pandemie ji neočesala do fáze, kde byla v roce 2014, kdy každý klub říkal, jak je to hlavně příprava, která sežere především dost peněz na cestách. Hokejová Liga mistrů sice pořád asi ještě nebude středobodem světa, nicméně už ji málokde berou jako nutné zlo. Z Česka aktuálně nezní žádné: „Štve nás to, ale musíme.“ Mladá Boleslav, Sparta i Třinec, tři zástupci v soutěži, unisono tvrdí: „Chceme hrát Ligu mistrů!“

Stejný pohled má i Frölunda, jeden z nejzábavnějších celků Evropy. „Liga mistrů pro nás znamená hodně, taky nám pomohla se dál rozvinout,“ říká trenér Roger Rönnberg. Čtyři triumfy v soutěži jsou čtyři triumfy, ještě aby ji v Göteborgu rádi neměli. A pro soutěž je pocta, když kouč ze silné organizace pronese, že i díky evropskému měření je tam, kde je.

Navíc nejde přehlížet, že pořád rostou peníze za účast. V první sezoně 2014/15 inkasoval vítěz (jistě, Frölunda) 127 tisíc eur (dnešním kurzem 3,24 milionu korun), teď dostane šampion 495 tisíc eur (12,7 milionu korun).

Frölunda má vyhlášenou akademii, můžete ji brát jako továrnu na zlepšování hokejistů. Nasaje hokejistu, vyplivne reprezentanta, zboží na draft. A tak pořád dokola. Teď odešel do Detroitu Lucas Raymond. Aktuálně má klub na soupisce sedm hráčů pod 22 let, kteří prošli draftem.

Organizace má svůj systém, který se nemění, ani trenéři ne, Rönnberg v klubu působí už od roku 2013. Dvakrát vyhrál švédský titul, ale taky třeba v minulé sezoně skončil na sedmém místě a končil ve čtvrtfinále. Stejně ho nikdo z jeho pozice nesklepal. Důležitý tady není jen cíl, ale taky cesta. „Teď máme tým, kde je dobrý mix zkušených i mladých hráčů, rádi hrajeme náš hokej v rychlosti, s velkou energií a ve vysoké intenzitě,“ říká Rönnberg.

Klub se snaží dostat do DNA vysokou aktivitu, nahustit do svých hráčů hru na kotouči. Obrana začíná prakticky už za brankou soupeře. „Dvě třetiny proti Växjö? To bylo hodně minut ‚Frölundahokeje‘, tam byla vidět naše identita s vysokým tlakem, rychlým útokem a pevnou obranou. Byla to zábava!“ liboval si asistent Kristofer Näslund na klubovém webu po nedávné přípravě. Frölundahokej, tenhle termín si zapamatujte.

Pořád v něm figuruje i devětatřicetiletý veterán Joel Lundqvist. Po rychlém vyřazení v play off chce klub samozřejmě i doma zpátky mezi elitu. „Výsledkově se samozřejmě uvidí, jak dopadneme. Ale soustředíme se na tvrdou práci, kdy soupeři nedostanou klidnou chvilku, kdy se nám nemají kam uhnout a jsme neustále u nich. Doufám taky, že drobné změny, které jsme provedli v obranné hře, povedou k tomu, že budeme vzadu pevnější a soupeř nebude mít tolik šancí,“ přiblížil hokej Frölundy ještě Näslund.

Jednou z výrazných posil klubu by měl být útočník Michael Špaček, který na jaře vyhrál titul s Třincem a dostal se i do nominace pro MS v Rize. „Velmi zajímavý hráč v dobrém věku, kterého jsme si vyhlédli už dávno. Přestože je tak mladý, už má hodně zkušeností a chce se ještě víc zlepšovat,“ pochvaloval si jeho podpis sportovní ředitel Frölundy Fredrik Sjöström.

V posledních zápasech Špaček vedl druhou formaci, první měl na povel Lundqvist. Na levém křídle měl Špaček spíš defenzivně laděného Jacoba Nilssona, napravo „Rudá křídla“. Střídali se u něj bývalý útočník Detroitu Jan Mursak a devatenáctiletý Theodor Niederbach, kterého Red Wings draftovali v roce 2020 ve 2. kole. „Špaček je hráč laděný do ofenzivy, přesně někoho takového jsme hledali. Dostali jsme v něm chytrého a kreativního hráče, který nám pomůže při přesilovkách,“ dodal ještě Sjöström.

„Stále na něčem pracujeme. Teď jsme udělali možná ještě větší kroky, hráli celých šedesát minut stejným tempem, což je asi důkaz, že jdeme správným směrem. Ale taky je pořád na čem pracovat při hře, pětky si na sebe musí ještě zvyknout, najít správné načasování a poznat se,“ pronesl ještě Nilsson po posledním utkání, kdy Frölunda porazila Färjestad 3:1.

Už dnes se švédský velkoklub představí v Mladé Boleslavi.