Růžička po Frölundě: Snažil jsem se si to užít. Diváci? Byl jsem nesvůj

Co si ze zápasu odnesete?

„Otevřelo nám to trochu oči. Přijel za mě nejlepší tým Evropy a ukázal nám, kde máme slabiny, že máme na čem pracovat. Postupem zápasu jsme se trochu víc dostávali do hry, třetí třetina už vypadala tak nějak podle našich představ. Zpětná vazba z tohohle zápasu ale asi bude, že víme, kde máme slabinky a budeme na nich pracovat.“

A co rozhodlo?

„Rozhodně první třetina, bohužel jsme prohrávali 0:3. Proti takovému týmu už je těžké s tím něco udělat. Zabojovali jsme o to, rozhodla první třetina, jejich produktivita a důraz na brankovišti.“

Šance jste přitom měli, za stavu 0:0 přesilovku 5 na 3, pak úniky Davida Šťastného či Davida Bernada…

„Bohužel nám to tam nepadlo, byli jsme dole 0:3 po první třetině. Těžký start pro nás, ale zase klobouk dolů před klukama, že to nezabalili a že jsme z toho udělali ještě důstojný zápas.“

Vy jste se v brance rozhodně nenudil. Jak náročný to byl zápas pro vás osobně?

„Hodně, po fyzické i psychické stránce. První zkušenost s Ligou mistrů, ještě s takovým týmem. Snažil jsem se to užít. Samozřejmě mě mrzí, že jsme prohráli. I pro lidi, kteří mohli po strašně dlouhé době na hokej, hrozně jsme si to před nimi užívali. Hlavně pro ně je to škoda, ale v sobotu nás čeká další zápas a doufám, že ten zvládneme o trošku líp a vyhrajeme.“

Zmínil jste diváky, je to příjemná změna?

„Byl jsem z toho takový nesvůj. (usměv). Přece jen to byla dlouhá doba bez nich, ale hned jak jsme vjeli na rozbruslení a už tam byli lidi, tak to pro nás bylo něco neuvěřitelného a strašně jsme si to užívali. Pro nás obrovská změna, jsme strašně šťastní, že nás sem můžou přijít na zimák zase povzbudit.“

Jak vnímáte účast v Lize mistrů? Přece jen se hraje ještě před startem extraligy, je konec srpna…

„Když přijede nejlepší tým Evropy, tak se nemůžeme bavit o přípravě. Tohle byl regulérně soutěžní zápas a myslím, že podle tempa, ve kterém se hrálo, to bylo i vidět.“

Při rozbruslení jsem si všiml, že jste se zdravil s Michaelem Špačkem, který z Třince zamířil právě do Frölundy. Byli jste před utkáním nějak v kontaktu?

„S Michalem se známe dlouho, hráli jsme proti sobě od nějaké 6. třídy. Nechal jsem ho být, protože mi bylo jasný, že toho měli hafo, když přiletěli ve středu. Na rozbruslení jsme se pozdravili a teď prohodíme nějakou větičku.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE