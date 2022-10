Velká vlaková loupež Hradce! Vybílil Berlín a v Lize mistrů postupuje dál

Předně, v Německu ukázali, jakou váhu přikládají Lize mistrů. V úterý večer si to Eisbären rozdal se San Jose Sharks. Padl 1:3, nešetřil se. „S výkonem svého týmu jsem velmi spokojený. Svedli jsme těžký boj proti San Jose Sharks. Z tohoto zápasu proti týmu z nejlepší ligy světa si můžeme hodně vzít,“ hlásil pyšně trenér Serge Aubin.

Jistě, třeba kopec únavy, protože o den později dorazil po kolejích Mountfield. Hráči i fanoušci jeli speciálem z Hradce do Berlína, mezi fans se promazávaly a ladily hlasivky, tým měl k dispozici lůžkový vůz. Taky se ladil na večer a klaplo mu to. „Nechtěli jsme lidi, kteří s námi vyrazili, zklamat. Stálo je to peníze, udělali si na nás čas a my jim chtěli udělat radost,“ vykládal pak hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Německý celek vedl 2:0, vypadalo to, že dlouho se pojede v zavedeném extraligovém režimu. Tedy, že Hradec hrabe, jezdí, střílí, ale nakonec zavrtí hlavou, že to nějakým záhadným způsobem nevyšlo. „Přitom mně připadalo, že jsme lepší celý zápas,“ štvalo i Jéremieho Blaina, že se nic nehýbe. Až do 38. minuty vedl Eisbären 3:1, pak snížil Radek Smoleňák, dva góly vytáhl Blain a Mountfield najednou rozkvetl, jak v extralize ještě ani jednou. „Bylo to bláznivé, nevzdali jsme se a úžasně nás hnali naši fanoušci, kteří ani na chvíli nezůstali ticho, pořád jsme je slyšeli a hodně nám to pomohlo. Slyšeli jsme je pořád, na ledě, na lavičce, v kabině,“ užíval si nakonec Blain velký triumf.

Hradec je v situaci, kdy musel z Česka odletět ruský útočník Nikita Ščerbak a na marodce má aktuálně pět hráčů, z nichž Jordann Perret, Radek Pilař a Filip Pavlík patří mezi klíčové muže sestavy. „Dokázali jsme si, že umíme hrát proti dobrým týmům i bez tolika důležitých hráčů. Kluci, kteří dostali šanci místo nich, makají. Je jen na nás, jak to využijeme teď v extralize,“ dodal Smoleňák.

Utkání skupiny G hokejové Ligy mistrů:

Eisbären Berlín - Mountfield Hradec Králové 3:7 (1:0, 2:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 20. Boychuk (Clark), 22. White (Fiore), 34. Boychuk (Mauer) - 28. Veselý (Lalancette, Kalina), 38. Smoleňák (Cingel), 47. Blain (Jergl, Kevin Klíma), 49. Blain, 53. Kevin Klíma (Jergl, Blain), 54. Cingel (Lev, Smoleňák), 60. Jergl (Okuliar). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Schukies - Gerth, Merten (všichni Něm.). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3108.

Sestava Hradce Králové: J. Růžička - Blain, Nedomlel, McCormack, Kalina, Čáp, Jank, Piegl - Veselý, Lalancette, Zachar - Lev, Cingel, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Tabulka:

1. Frölunda 5 4 0 0 1 27:12 12 2. Hradec Králové 5 4 0 0 1 21:15 12 3. Eisbären Berlín 5 2 0 0 3 19:21 6 4. Grenoble 5 0 0 0 5 11:30 0

