Třinec padl i v Davosu, se Spartou je bez play off LM. Prapor drží Hradec

Třinečtí Oceláři prohráli v Lize mistrů čtyřikrát v řadě a už mají jisté, že si nezahrají play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Polský útočník Alan Lyszczarczyk v třineckém dresu odchází ze hřiště po nepříjemném zásahu do tváře • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Třince si v Lize mistrů v základní skupině H připsali po úvodní výhře čtvrtou porážku za sebou, když prohráli na ledě Davosu 0:4. Oceláři tak přišli o šanci na postup do vyřazovacích bojů. Čtyřbrankové manko měli už krátce po polovině zápasu. Do play off se po kontumaci utkání ve Finsku nepodívá ani Sparta. Jediným českým týmem, který si může zahrát o triumf v Champions Hockey League, tak zůstává Hradec Králové.