Hradec měl v kávové hale našlápnuto, ale... Velké srovnání, ví Štohanzl

Filip Pavlík se chytil za hlavu. Jeho bekhend ťuknul o beton Matta Tomkinse, pak cinknul o tyč a vrátil se k brankáři Färjestadu. Rychlá akce mohla znamenat vyrovnání na 4:4. Nevyšlo to, Mountfield o gól prohrál, pokračování příští týden v Hradci. Kapitán Radek Smoleňák při odchodu do šatny vztekle mrštil hokejku k ostatním, že vyrovnaný plůtek skácel k zemi.

„Máme šanci sérii vyhrát. Věřím, že doma přijde hodně lidí a pomohou nám tenhle top tým přehrát,“ spustil po zápase ale kouč Tomáš Martinec. Obyčejně dovede svůj tým natřít i po výhře. Teď? Hradec si vedl slušně. „Odehráli jsme dobrý zápas. První třetina byla výborná celá, zaskočili jsme domácí, dělali jsme jim problémy výborným forčekem,“ doplnil trenér.

Nádherná hala nese název podle místní pražírny kávy Löfbergs arena, slavná firma podporuje významně hokejový klub i Färjestad BK. Když sem vyrazíte na hokej, jde o hodně příjemný zážitek, stavba pro necelých 9 tisíc fans působí útulně, ze strmých tribun skvěle vidíte. V poslední řadě pod stropem pořád máte pocit, že natáhnete ruku a jste na ledě. Jediná vada při osmifinále Ligy mistrů? Aréna se čtyřmi restauracemi a několika bary zůstala poloprázdná.

Výkřiky typu „záda“ se nesly z ledu po tribunách poměrně zřetelně. Vyřazovací fáze mezinárodní hokejové soutěže Karlstad na lopatky zrovna nepoložila. Na druhou stranu, plné tribuny byly ale jediné, co bitvě scházelo. Zápas to byl minimálně osmihvězdičkový (dvě si necháme, ať je kam ještě přidávat). Mountfield se s úřadujícím švédským mistrem dobře tahal o výsledek.

Kdo se v kávové hale pražil do tmavě hněda? Vlastně oba týmy střídavě. Chvíli dominoval Färjestad, pak mu Mountfield ukázkově leptal rozehrávku, že švédský celek nepoznal, jestli pije bezkofein, nebo turka. Hradec vedl ve 31. minutě 3:1. Náskok se začal rodit, když si brankář Matt Tomkins hodil za záda „motýle“ Martina Štohanzla, který letěl metr vedle.

„Už jsem se na něj chystal, proč neřešil situaci tři na dva. Ale když má takovou dělovku, tak to zkusil,“ usmál se kouč Martinec. Gól neviděl. „Protože jsem se už chystal ho zrychtovat,“ přidal. „Já to taky neviděl, měl jsem toho už dost. Otočil jsem se a jel střídat,“ doplnil Štohanzl. Za moment se poprvé v sezoně trefil Zdeněk Doležal, jenž dorazil na měsíční hostování z Českých Budějovic. Vypadalo hradeckou jízdu.

Pak ale začal švédský cvrkot: důraz, rychlost, síla! Färjestad poměrně rychle vyrovnal. Cítili jste ve hře borce typu Joakima Nygarda, který v Edmontonu dokázal při sprintu porazit i Connora McDavida. „Velká škoda, že jsme nebyli trpělivější a poctivější do obrany. Hnali jsme se dopředu a Färjestad nás potrestal. Pak už byl o něco lepší,“ zalitoval Martinec.

„Soupeř má hráče, kteří mají skvělé dovednosti, což bylo vidět třeba na přesilovkách. Ale pořád držíme šanci postoupit, věřím, že je v našich možnostech jít dál. Dokázali jsme si tady, že i s takovým týmem dokážeme hrát, když jsme poctiví do obrany,“ dodal hradecký kouč.

Hráči to bezprostředně po zápase cítili stejně. „Začátek jsme měli opravdu dobrý,“ vykládal Štohanzl. Pak ale sám viděl, jak švédský mistr utáhl řemen.„Není tak časté, že by nás někdo přehrával, ale oni to pak v druhé půlce zápasu dokázali, dostávali se do šancí. Beru to jako velké porovnání, máme se kam posouvat, je na čem pracovat.“

