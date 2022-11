Za kulisy obchodů v extralize: trejdy, které neklaply. A Mandát půjde do...

Od pondělí začala v extralize reprezentační přestávka. Trejdy se rozjedou za tři, dva, jedna... A nic. Žádná tsunami. Deník Sport a web iSport.cz vykreslují pozadí extraligových obchodů, jak se (ne)domlouvají. Věci se mají často tak, že hodně klubů by rádo hráče měnilo. Jenže obchod se zasekne. Buď jde o neúměrný požadavek klubu, nebo hráčovo „NE“. Jinou kapitolou jsou příchody ze zahraničí. Brzy by se měl upéct zajímavý návrat, několik klubů brousí kolem Jana Mandáta.

Zrychlená doba se propisuje i do spekulací kolem hráčských přestupů. Fanoušci zkouší získat informace po vlastní ose. Čekat na spekulace z médií? Moc dlouhá doba. Čekat na kluby, až všechno oficiálně potvrdí? Jako když vyhlížíte Godota, všechno se ukrutně vleče. Někteří hráči jsou aktivní na sociálních sítích. Tak proč jim rovnou nenapsat?

Zaskočený hokejista občas odpoví a informace se šíří po diskusních fórech. Rychle se řeší, že hráč XY přestupuje, tutovka, sám to potvrdil. „Klukům lidi píší na Instagram i na Facebook, je to docela časté. Hráči se nás ptají, co s tím mají dělat. Radíme, ať neodpovídají,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz jeden z českých agentů.

„Jdeš do Pardubic?