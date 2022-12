Okuliar umí Michigan, poznal výjimečnost Cozense. Zkusí i Zegrase?

Stačí pár slov a poznáte, že Oliver Okuliar je fanatik. Hokej žere. Útočník Hradce z fleku vysype, kolik bodů nasbíral Miloš Kelemen v Mladé Boleslavi, než podepsal kontrakt s Arizonou. Dost podrobně rozebírá i Dylana Cozense, se kterým hrál v juniorce: „Věděl jsem, že NHL hrát bude. Nechci se shazovat, ale když si vezmu schopnosti, jaké mám teď, on je měl už v osmnácti. Byl ustřelený.“ Dnes ho čeká velký zápas, s Mountfieldem přivítají ve čtvrtfinále Ligy mistrů Zug (17:30).

Jednou by mohl patřit mezi nejzábavnější hráče extraligy. Potenciál dvaadvacetiletého Olivera Okuliara? O dost větší, než napovídají základní čísla, když ve 25 zápasech nastřílel osm gólů. Umí divoké kousky, v Liberci například nabral puk na čepel a házel ho od zadního mantinelu pod horní tyč. Smůla? Slavný kousek jménem Michigan mu brankář Petr Kváča dobře přečetl. Zajímavě mluví o hradeckém aktivním hokeji. „Kdybych byl trenér, sám ho ordinuju,“ rozesměje se.

Je těžké vytáhnout „Michigan“ při ostrém zápase?

„Zase tak ne, jen se vám musí sejít okolnosti. Hlavní je, aby se vám puk nalepil na hokejku. Když si vybavím situaci z Liberce, měl jsem i štěstí, až jsem si sám říkal, jak to mohlo vůbec takhle vyjít. Ale gól nepadl, takže asi byla potřeba ještě větší klika.“

Ale kousek jste provedl dobře, spíš ho i báječně četl brankář Petr Kváča. Musíte mít fintu hodně dobře nacvičenou, aby mohla ven?

„Kdyby se to nedařilo, můžete zahrát, že jen naznačujete. (usměje se) Ne, zkoušel jsem stejnou věc i v reprezentaci, ale jak jsem cítil, že to nedopadne, rychle jsem nahrál. Jde o zajímavý trik, dost z něj padají góly, když hráči naberou puk na špičku a rychle ho nalepený hodí do branky. Jen já konec hokejky zase tak moc zahnutý nemám, což je trochu složitější. Ale zase Michigan trénuju už odmala.“

Baví vás podobné blbůstky?

„Baví, vždycky na začátku tréninku, když je dobrý led, si dělám svoje hovadinky. Házím si s pukem, zkouším, co jde. Nemám ruce jak McDavid nebo Matthews, ale snažím se ovládání hokejky pilovat, pořád něco zkoušet. Nikdy jsem na individuální tréninky nechodil, ale jak jsme už jako kluci hrávali hokejbal nebo pak hokej, tak zkoušíte. Tady asi vidím hlavní důvod, že jsem se naučil s holí trochu pracovat.“

Jako Connor McDavid ruce mít nemusíte, stačil by Trevor Zegras. Nahrávku přes branku jako on, že by spoluhráč doklepával ze vzduchu, jste nezkoušel?