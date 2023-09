Skvělý Machovský, Lakatošova palba. Vítkovice „roznesly“ Červenku a spol.

„Musíme fanouškům poděkovat, v jakém počtu přišli a jak nás podpořili,“ glosoval Miloš Holaň. Se vstupem do mezinárodní soutěže, byl až na několik úseků, spokojený. „Je to zážitek. Pro trenéra i pro hráče, hrát proti takovým klubům,“ hodnotil vítkovický rozjezd v Lize mistrů. „Nevím kolik lidí si představovalo, že budeme mít tak kvalitní vstup. Hráli jsme v hodně fázích velice dobře. Na klucích vidím, když už teď pomalu opadávají náročné tréninky, větší drajv. To je dobře. Sebevědomí roste, když se podaří porazit tak silné soupeře.“

Proti Mnichovu Ostravané v pátek ztratili náskok 3:1, nekonečné nájezdy pak získali pro sebe. Červenkův Rapperswil srazili díky přesilovkám. Dali v nich prakticky všechny čtyři branky, protože v jednom případě udeřil Dominik Lakatoš sekundu po vypršení trestu.

„Vůbec to nebereme jako přípravu,“ upozorňoval Lakatoš, který do sezony opět dostal na dres kapitánské céčko, ze dvou duelů má pět bodů (3+2) a je na špici bodování CHL. „Každý zápas chcete vyhrát a jdete do něj naplno, nejdete si jen tak zahrát hokej. Hraje se na vítězství, na góly a my chceme uspět v jakékoliv soutěži!“

„Začali jsme daleko lépe než proti Mnichovu,“ srovnával Miloš Holaň. „Byť nám pak trošku odskakovaly puky a neměli jsme přesnost, ale ve druhé třetině jsme si to uhráli díky přesilovkám. Ty kluci sehráli perfektně.“

Trenér ocenil i defenzivní práci při hájení náskoku 4:1. Ve třetí třetině se sice prakticky hrálo jen ve vítkovické třetině, ale hromady puků Ostravané zablokovali. Nejvíc jich na svém těle pochytal obránce Lukáš Kovář. O zbytek se postaral jistý Matěj Machovský.

„Musím tým pochválit za parádní defenzivní hru u nás ve třetině,“ líbilo se Holaňovi. „A vynikající byl Machovský, za celý zápas měl spoustu těžkých zákroků, dal nám šanci na vítězství.“

Vítkovický brankář měl 35 zákroků a přiznal, že se v bráně zapotil. „Nic lehkého. Moc jsme nehráli s pukem, takže pro gólmana těžké, ale díky bohu jsme to zvládli,“ oddechl si. „Skvělá byla druhá třetina, kdy to kluci odmakali, dali rychlé góly za sebou. Ve třetí třetině už jsme bránili výsledek, tam to byla trošku škoda, ale tři body jsou důležité.“