Pardubice jsou ve Švédsku. Přístup k Lize mistrů se mění, sranda skončila

Jakub Málek přišel do Ilvesu v roce 2022 ze Vsetína • ČTK / Vostárek Josef

Český útočník Petr Kodýtek přišel do Ilvesu letos v létě z Plzně • ČTK / Vostárek Josef

Šimon Stránský už dřív hrál dvě sezony za Jukurit, teď se do Finska vrátil • ČTK / Vostárek Josef

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | V hokejové Lize mistrů jste roky slyšeli vždycky hodně podobnou linku: „Super zápasy, v létě takové soupeře neseženete. Ale hlavní je extraliga, tohle je pořád příprava.“ Věci se ale posouvají, což poznáte i na přístupu klubů. Pardubice vyrazily do Skelleftea v sobotu, den před zápasem. Ne proto, že se jedná o trip pro partnery a fanoušky, aby se naplnilo letadlo. Klub chce hráčům dopřát co nejlepší podmínky, aby se nachystali na zápas. Klíčem není ho absolvovat a domů, ale hlavní je snaha uspět.

Odpovídá tomu i příprava na soupeře. „Chystáme se pečlivě. Vždycky se snažíme zpracovat poslední zápasy toho, s kým hrajeme. Takže teď jsme si sestříhali jejich zápas v Lize mistrů, plus jsme se snažili vytáhnout, jak Skelleftea hrála na konci minulé sezony,“ řekl pro dopoledním rozbruslení asistent trenéra Aleš Krátoška. Pardubice dnes od 18 hodin nastoupí proti vicemistrovi švédské ligy.

Funguje to i opačně. Bylo vidět, že Ilves Tampere se na český tým posledně skvěle chystal. Finský kouč se vyptával útočníka Petra Kodýtka na přesilovky, studoval, jak je hraje parta kolem Lukáše Sedláka. Plán vyšel, jeho hráči pak výborně blokovali nahrávky přes střed, dobře hasili velké pardubické nebezpečí. „Pár let zpátky soutěž takový kredit neměla. Teď se opravdu pečlivě chystají všichni. Každý se snaží okouknout i jiné prvky hry, které byste mohli použít v domácí soutěži. Navíc konfrontace s mezinárodním hokejem by vás měla posouvat,“ přidává Krátoška.

Čistě z hokejového pohledu? Léto, když před startem extraligy hrajete čtyři zápasy proti evropské špičce, vás i tak nějak víc baví. „Vždycky je lepší hrát proti kvalitnějšímu soupeři než mít normální léto s přípravou proti českým nebo slovenským týmům. Nechci je snižovat, vůbec. Spíš jde o to, že v průběhu sezony potkáte stejného soupeře čtyřikrát, pak třeba i v play off. Takže ve výsledku jsme teď všichni rádi, že se můžete srovnávat se Švýcary, se Švédy, s Finy. Je to skvělá zkušenost,“ doplňuje pardubický asistent.

Čistě matematicky, abyste ze základní skupiny postoupili, mělo by stačit vyhrát třikrát ze šesti zápasů. Do play off jde 16 nejlepších klubů ze 24. Tohle je i pardubický cíl, chtějí vyhrávat v extralize, chtějí vyhrávat na mezinárodní scéně.

„Když máte stejného trenéra, rukopis je pak podobný. Opravdu se chystáme úplně stejně jako na extraligu. Třeba když si vezmu, že proti Ilvesu jsme hráli ještě v srpnu, tak na tuhle dobu to bylo velmi kvalitní utkání. I když jasně, z naší strany je co zlepšovat,“ doplnil Krátoška po rozbruslení a šel s realizačním štábem ladit detaily na večer.

Skelleftea v minulé sezoně švédské ligy došla do finále, trenér Robert Ohlsson ji vede už třetí sezonu, takže studijního materiálu mají Pardubice dost. V prvním vystoupení Ligy mistrů vypráskal švédský celek Salcburk 4:0, mezi největší osobnosti patří Jonathan Pudas, pravidelný reprezentant na posledních velkých akcích, hvězdou je Oscar Möller, který si dříve zahrál i za Los Angeles Kings, ale ten by měl být stále na marodce.