Fantom je zpátky, Kacetl zase nuluje střelce. Překvapil ho dánský autobus

Fantom je zpátky! Gólman Ondřej Kacetl (33) se po letním zranění podruhé za sebou postavil do třinecké brány v Lize mistrů. Po vítězství ve Stavangeru (4:2) pomohl Ocelářům čistým kontem k domácí výhře nad dánským Aalborgem 4:0 a postupu do play off. Kacetl v součtu obou duelů pochytal 60 střel.

V polovině srpna Ondřej Kacetl nešťastně spadl na motorce a s pochroumaným ramenem musel na operaci. Veškerá letní dřina byla rázem pryč. V Lize mistrů se znovu postavil do brány. A vedl si velmi dobře.

„Jsem rád, že to byl výherní návrat,“ oddechl si po postupu do další fáze soutěže. „Jsem rád za přivítání od fanoušků a těší mě, že jsme to zvládli vítězně. Kluci hráli výborně, nebylo žádné drama na konci.“

Návrat nebyl pro Kacetla jednoduchý. Rekonvalescence a následná rehabilitace bolela. Teď už se cítí dobře. „Už jsem se do toho dostal,“ pochvaluje si. „Jsem rád, že i minulý zápas vyšel, cítil jsem se fyzicky dobře. Aalborg toho moc neměl, hrozil občas protiútoky, nebo nenápadnými střelami. Bylo docela nezvyklé, že i když byli v pozicích mezi kruhy a já čekal, že už vystřelí, tak ještě hledali někoho dalšího. To bylo horší. Jinak jsem rád, že jsme je nepustili do nějakého nájezdu nebo něčeho takového.“

Připouští, že psychicky je návrat do brány krapet náročnější. „Musím být koncentrovaný celý zápas, hrozí nahození, teč... Střel může být třeba jen patnáct za zápas, a když z toho padnou dvě brambory, tak je to na prd. Jsem rád, že jsem to vydržel do konce.“

Ocenil i své parťáky. Že ani za rozhodnutého stavu směrem dozadu nepolevili. „Za stavu 3:0, 4:0 jsme mohli začít hrát na góly, ale jsem rád, že se to nestalo. Že jsme výborně bránili až do konce. K ničemu jsme soupeře napouštěli, naopak jsme hráli pořád u nich v pásmu. Takticky výborný zápas!“

Co ho vyloženě překvapilo, že Dánové přijeli do Třince autobusem. „Musím říct, že jsem byl překvapený, když jsem tady viděl dánský autobus,“ pousmál se. „Smekám, nevěřil bych, že by někdo jel takovou dálku. Ale přijeli už o den dřív, tak se to asi zvládnout dalo. Ale asi to nebylo zrovna příjemné, tady po mnoha hodinách vystoupit. A ještě pak zpátky. Tu cestu jim nepřeju, ale přeju jim, aby šťastně dojeli domů.“

Dalšího soupeře v CHL Ondřej Kacetl neřeší. „Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, což jsme splnili. A teď uvidíme. Nevyhlížíme nikoho, někdo na nás padne. Jen jsme si říkali, že bychom se chtěli podívat ještě do nějaké další země.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE