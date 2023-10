Kacetl se vrací do akce. Popsal, jak se zranil na motorce: Drobný pád, ale...

Ondřej Kacetl se po 13. vychytaném čistém kontu v play off objímá s bekem Adamem Smithem • Michal Beránek / Sport

Radost Ocelářů v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem poté, co vyhráli třetí duel ve finále proti Hradci • Michal Beránek / Sport

Jakub Lev po návratu do hradecké sestavy tečuje puk, který dopadá na rameno třineckého hrdiny Ondřeje Kacetla • Michal Beránek / Sport

Do Ondřeje Kacetla vlétl Christophe Lalancette, třinecký brankář zůstal otřesený • Michal Beranek / Sport

Už už to vypadá, že Aleš Jergl pohodlně skóruje, ale... Gól z toho nebyl! • Michal Beranek / Sport

Třinecký brankář Ondřej Kacetl se vrací do akce. Po zranění ramene se dal dohromady a odlétá s Oceláři do norského Stavangeru. Pokud se nestane nic neočekávaného, měl by i chytat. V rozhovoru pro klubový web mimo jiné popsal, jak ke zranění na motorce přišel.

Fantom několika posledních play off spadl na motorce 15. srpna. O den později podstoupil operaci ramene. Lehký pád nevydržely vazy. „Náročné období. Věřím ale, že z něj vycházím silnější,“ říká Ondřej Kacetl.

Havárie na motorce nebyla nijak vážná, nicméně následky nepříjemné. „V nízké rychlosti mi ujelo zadní kolo motorky a takzvaně jsem to položil,“ popsal Kacetl. „Drobný pád, fakt nic hrozného. Akorát to nevydržely vazy v rameni. Motorce se nic nestalo, odneslo to bohužel jen moje rameno.“

Šéfové ani trenéři pochopitelně nadšení nebyli. „Dopravní nehoda, stane se, blbá náhoda. V klubu nadšení nebyli, ale nikdo mi nic nevyčítal,“ říká gólman. „Naopak mi všichni pomohli, podpořili mě v hledání doktorů, vhodné rekonvalescence. Při návratu na mě ani nijak netlačili. Díky za to.“

Po operaci měl rameno měsíc zafixované. „Celou ruku v ortéze, tři týdny jsem s ní nemohl hýbat, pak jsem začal rehabilitovat. Musel jsem mít ortézu ve dne v noci, nic příjemného. Bylo to potřeba, zároveň to ale přineslo nežádoucí efekty. Ochably mi svaly v lokti, biceps a triceps v paži. Kluci se mnou ale odvedli fantastickou práci.“

Konkrétní poděkování kromě lékařů směrovalo k fyzioterapeutovi Martinu Kiedroňovi a kondičnímu trenérovi Marku Grycovi. „Poslední týdny se mnou makali a odvedli kus práce. Co jsem v létě nabral, jsem teď ztratil a musel všechno znovu dohánět,“ přitakal gólman. „Když jsem ještě nemohl pořádně hýbat s rukou, tak se mnou Jarda Kameš (trenér brankářů) na ledě driloval aspoň bruslení. Jsem rád, že konečně začne normální mód sezony a přijdou zápasy.“

Pokud ve středu ve Stavangeru naskočí, nechce si natěšení moc připouštět. „Těším se, ale na druhou stranu si to nechci nějak přehnaně připouštět. Takové zápasy pak končí střídáním v desáté minutě... Jdu do toho s pokorou. Samozřejmě se moc těším, v hlavě to ale musím brát jen jako kterýkoli jiný zápas,“ dodal Ondřej Kacetl.

