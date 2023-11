Skvělá otočka Pardubic v play off LM. V Tampere řádili Radil a Zohorna

Hokejisté Pardubic nastupují premiérově do play off Ligy mistrů • twitter.com/@HCPCE

Jednička Pardubic Roman Will nastupuje do prvního osmifinále play off Ligy mistrů • twitter.com/@HCPCE

Hokejisté Pardubic si po skvělé otočce v Tampere vezou do domácí odvety v osmifinále play off Ligy mistrů cenný náskok • twitter.com/@HCPCE

Povedený nástup do vyřazovacích bojů. Hokejisté Pardubic při své premiéře v play off Ligy mistrů vyhráli první osmifinále 3:1 na hřišti Ilvesu Tampere a do domácí odvety získali velkou výhodu. Východočechům pod vedením kouče Václava Varadi sice nevyšel vstup do utkání, když finský tým využil přesilovku i s přispěním českého útočníka Šimona Stránského (0+1), na začátku druhé dvacetiminutovky se jim ale povedl parádní obrat. Klíčovou roli sehráli tříbodoví forvardi Lukáš Radil (2+1) a Tomáš Zohorna (1+2).