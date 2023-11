50 dnů extraligy: kousanec ve Varech, mega pokuta za herectví, Pleky šoky

Video se připravuje ... Pěkně to utíká, hokejová Tipsport extraliga má za sebou už celou třetinu základní části. Nahoře si lebedí očekávaný pardubický favorit, baví Litvínov, dole se klepe Mladá Boleslav, ale dost vzruchu nastalo i mezi oběma póly. Prověřenou klasikou jsou trenérské změny: ať už vyhazovy, či odchody líčené veřejnosti jako rezignace. Zaujaly i modřiny, třeba ta aktuální Jana Piskáčka, na něhož dostali hlad ve Varech. Web iSport.cz přináší výběr z top událostí prvních padesáti dnů nové sezony elitní soutěže.

Další Kousal hraje ve Varech Robert Kousal v Pardubicích, Pavel Kousal na Spartě. Dva elitní a známí útočníci o sobě dávají solidně vědět. A pak je tu třetí Kousal do party. Sice s malým „k“, zato s velkým aktuálním ohlasem. Karlovarského beka Michala Plutnara páteční derby s Plzní pohltilo natolik, že bránil rivaly zuby nehty. Hlavně tedy zuby. Zkušený zadák se v jednom ze soubojů zakousl do předloktí domácího Jana Piskáčka, až se z toho vyklubalo jelito. V Plzni nelenili a snímek „zraněného“ hráče prohnali sociálními sítěmi. Plutnar se rychle a upřímně omluvil, přesto to schytal ze všech stran. I od disciplinárky srážkou z gáže. Pointa? Pokousaný Piskáček hned v neděli prvně v sezoně skóroval. Že by…? No, hráčů s nulou na střeleckém kontě je v lize hromada, možná se Plutnarovi během repre pauzy zahltí mobil se specifickými žádostmi. Auuuu! Ale díky. Kousanec na ruce Jana Piskáčka i s omluvnou zprávou Michala Plutnara • Foto Koláž iSport.cz

Historická palba za údajné simulování Pokud je pravda, co zaslechnete v zákulisí o mzdách některých hráčů Pardubic, pak před týdnem ze šlágru se Spartou odcházel domů v těžkém minusu Martin Kaut. Přestože zákrok na něj sudí Roman Mrkva označil jako faul a Pavla Kousala poslal na trestnou lavici, pár dnů poté to pardubické posile spočítal Viktor Ujčík. Šéf disciplinárky Kautův průlet označil za „přihrávání a filmování pádu“, tudíž aktivoval postih desetiprocentní srážky z měsíční odměny hráče Dynama. Dumání nad tím, zda je při odpískaném nedovoleném bránění možné simulovat, je logické, víceméně ale bezpředmětné. Stejně jako to, zda by nebylo od věci trestat spíš odnětím příštího zápasu než jít finanční cestou. Pro co by byl Kaut? Kdo ví, ale podle více zdrojů se pokuta může pohybovat až okolo 90 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Útočník Pardubic Martin Kaut schytal trest za simulování • Foto ČTK

Nečekaný lídr bodování (i vhazování) je z Liberce Cožpak o to, hráč je to šikovný a nesčetněkrát prověřený. Nejen extraligou, ale i cizinou. Tomáš Filippi je držitelem Gagarinova poháru, v Magnitogorsku si před léty odehrál svoje. Kvalita jeho práce je znát i pod Ještědem, ovšem i vzhledem k číslům z předchozích sezon bije do očí jeho aktuální produktivita. Jednatřicetiletý centr chrlí body jako nikdy dříve, v 19 utkáních vykazuje bilanci 24 bodů (8+16), loni měl stejné množství po 35 kolech. A jen v posledních osmi partiích nabral 4 góly a 10 asistencí. Navrch exceluje při vhazování, úspěšnost 65 procent je vynikající a ani tady nemá přemožitele. Dává logiku, že cestuje s národním týmem na Karjalu, byť až jako náhradník. Kdekdo je zvědavý, zda půjde jen o epizodu, anebo se Filippi začne důrazně hlásit o šampionát v Praze. Pokud se o šanci porve jako nedávno při mstě za napadaného parťáka Faška-Rudáše, pak má určitě naději. Tomáš Filippi (vpravo) v dresu Liberce válí • Foto ČTK / Pancer Václav

Plekancovy dva šoky během pár dnů Blesk a hrom z čistého nebe? Slabé vyjádření pro náhlý výstup Tomáše Plekance z kladenské kabiny, odkud jej dostaly trable se zády. Potíže takového charakteru, že by bylo velkým riskem, kdyby majitel 1001 startů v NHL a bývalý kapitán reprezentace pokračoval dál. Stačil by totiž jeden ostřejší hit a renomovaný hokejista by se už také nemusel zvednout z ledu. Aby toho nebylo málo, první šok vystřídal druhý. Ale už mnohem pozitivnější. Jen čtyři dny po odchodu do hráčské penze spatřila světlo světa zpráva, že se Plekanec stává novou akvizicí trenérského štábu áčkové reprezentace. Role? Kulišárny všeho druhu, realizace fíglů na přesilovce, při oslabení, na vhazování. Kouč Radim Rulík je z nově promyšlené spolupráce nadšený. Těšíme se! Hokejista Tomáš Plekanec ukončil kariéru • Foto Michal Beránek / Sport

Tři kola a dost. Martinec vzdal Kometu Po pouhých třech odehraných kolech vybuchla bomba na pracovišti Komety. Patrik Martinec to zabalil. Zprvu se v kuloárech mělo za to, že byl donucen, ale podle všeho vůbec ne. Nebo jinak. Nebyl donucen z nejvyšších míst, když už, tak spíš dole od ledu. V každém případě hlavní kouč usoudil, že to v Brně pro něj nedává smysl. Po třech úvodních porážkách a s kabinou jinde než na své straně odstoupil. Není divu, že majitel Komety Libor Zábranský to dost těžko rozdýchával. Ještě loni trenér Sparty měl mít volnou ruku při pořizování posil, šéfoval letní přípravě. A pak ze dne na den šmytec. Prostor tak dostal druhý v řadě – první asistent Jaroslav Modrý. Ať je to jak chce, Brno šlo s jeho podpisovým právem nahoru. Výkony i tabulkou. Jen to ladění k ideálu ještě potrvá a bude asi i bolet. Dnes už bývalý trenér Komety Patrik Martinec • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kaše a Kaše dostali Litvínov z kaše Co dokáže nefalšovaný chtíč je k vidění pod Krušnými horami, kam se ve velkém jezdí nejen za vyhlášenými klobásami, ale po letech znovu na parádní hokej. Za vyladěnou chemií v kabině stojí kadaňský tandem Ondřej Kaše – David Kaše. Bratři v triku s velkými vazbami na region klestí Vervě cestu mezi tuzemskou smetánku a jsou základní chuťovou složkou litvínovského občerstvovacího podniku. Černožlutá sezona může dopadnout všelijak, nicméně překonání historického rekordu v počtu po sobě jdoucích výher je nehledě na konečný výsledek fenomenální zápis. Teď bude zajímavé sledovat, jak si Kašovci povedou dál. Výrok Radima Rulíka na tiskové konferenci ke Karjale spustil dohady na téma zdraví staršího Ondřeje, omluveného z akce. Zdravý David pro mnohé překvapivě šanci nedostal. Snad to nepřinese nechtěný následek. Bratři David (vlevo) a Ondřej Kašovi zvedli Litvínov • Foto Pavel Mazáč / Sport

Mladá Bolehlav a Barážový Klub opět na scéně? Tolik práce a úsilí dalo lidem z Mladé Boleslavi, aby rozředili letitou a posměšnou nálepku BK, kterou škarohlídi četli jako Barážový Klub, nikoli Bruslařský. Středočeši se dvakrát po sobě procpali do semifinále play off, jednou ťukali na finálové dveře, ale proti výrazné přesile nešly otevřít. Příjemné budovatelské období je fuč, stejně tak důležití projektanti progresu Vrbata s Nedorostem. Vrátila se složitá doba plná nervů a dumání, co s rozlitým mlékem. Bolehlavští zvedli rozpočet, nikoli výkony, což očekávaně odnesl hlavní kouč Jiří Kalous. Klubu nezbývá než věřit symbolice v podobě návratu Krále Richarda, jenž před léty uměl rozpumpovat místní fanoušky. Teď ho to samé čeká s přepadlými hráči. Mladá Boleslav zažívá nepříjemné trápení • Foto ČTK / Petrášek Radek