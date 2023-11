Dědek o pnutí kolem Varadi, hale i ztrátě: Klub byl auto, co sotva jelo

Ondřej Vála slaví svůj třetí zásah do olomoucké sítě • ČTK / Peřina Luděk

Klub skončil za minulou sezonu ve ztrátě 53,7 milionu. Vážně chcete, aby se na ní podílelo i město?

„Je několik variant, o kterých diskutujeme, třeba i taková, že město nebude platit nic. Hlavně řešíme budoucnost, protože pokud se postaví hala, klub se přestěhuje, je potřeba vyřešit vlastnictví. Za tři roky, co klub řídíme, se dost věcí v Dynamu posunulo a je důležité je posouvat i dál, musí se investovat peníze. Město se jako spoluakcionář nechce na rozvoji podílet. Takže jednou z věcí je, že město nebude platit nic. Ale pokud si chce nechat akcie, podílet by se na ztrátě mělo, protože z části se jedná o vyšší moc. Jen chci říct, že debata s městem probíhá bez emocí. Nestavíme ho před hotovou věc, diskutujeme.“

Jestli dobře chápu, tak hlavním cílem má být, že vy budete držet 99 % akcií a město určitou blokační minoritu, aby nešlo Pardubice přestěhovat jinam?

„To by byl ideální scénář. Do budoucna je potřeba opravdu investovat dál. Jako soukromník jsem zvyklý s rozpočtem pracovat i během sezony. Jen když naplánujete rozpočet a odchýlíte se, naše situace je pak velmi těžká, protože politici jsou zvyklí na něco jiného. Ukazuje se, že spoluvlastnictví s městem není ideální stav. Takže je potřeba vše upragdovat na vyšší stupeň, který by vyhovoval i jemu.“