Třinec před Ligou mistrů: Teplý pálí, Mrtka si říká o místo. Facka poučením

Video se připravuje ... Třinec a hokejová Liga mistrů? Spojení, které už skoro neodmyslitelně patří k sobě. Mistrovští Oceláři budou po pátém titulu v řadě reprezentovat český hokej v evropské soutěži podeváté z celkových deseti ročníků. Už 6. září se představí ve švýcarském Lausanne a o dva dny později zavítají do Francie, kde je vyzve Rouen. Byť v přípravě ani jednou nemohli nastoupit v plné síle, tři zápasy ze čtyř zvládli. Jak je na tom mužstvo Zdeňka Motáka, Marka Malíka a Jiřího Raszky týden před ostrým startem sezony?

Góly padají, ale... Partnerský Frýdek-Místek Oceláři porazili 4:2, bratislavský Slovan 8:4 a Banskou Bystricu 5:2. Hořkost porážky poprvé poznali až v generálce na Ligu mistrů ve Vítkovicích, kde padli 1:5. „Mnohdy může být taková facka přínosem. Uděláme si z toho výstup a poučíme se,“ slíbil hlavní kouč Zdeněk Moták. Ve čtyřech duelech Slezané nastříleli 18 branek, což je velmi dobrá vizitka. Šlapalo jim to především proti Slovanu, který si mohl odvézt i dvojciferný debakl. První hattrick v dospělém hokeji zaznamenal Patrik Hrehorčák, dvakrát se prosadili Daniel Kurovský a Marko Daňo. Problém nastal až v Ostravě, kde se Třinec složitě dostával přes vítkovickou defenzívu. Když už se v ojedinělých šancích objevil, buď netrefil bránu, nebo jej zastavil gólman Lukáš Klimeš. „Chyběl nám v předbrankovém prostoru důraz, byli jsme tam slabí. Pár šancí jsme měli, ale bohužel jsme je neproměnili. Soupeř byl určitě produktivnější,“ uznal Moták, jemuž při tvorbě sestavy scházelo pět útočníků, kteří by za normálních okolností nastoupili. Kromě dlouhodobě zraněných Andreje Nestrašila a Martina Růžičky chyběli zahraniční reprezentanti Justin Addamo, Libor Hudáček a Miloš Roman. Na Turnaji pětí zemí ve Švýcarsku pak startují mladíci Petr Sikora s Adamem Cedzem. Hokejisté Třince poprvé vyjeli na led před novou sezonou • Foto X / HC Oceláři Třinec

Pět inkasovaných branek jako výstraha Kvůli otevřené zlomenině holenní i lýtkové kosti Třinec nemůže už šest měsíců počítat s Jakubem Jeřábkem, který momentálně většinu času tráví v posilovně, avšak na plnou zátěž to v dohledné době ještě nebude. Martin Marinčin chyběl od druhého finále s Pardubicemi, až proti Banské Bystrici se po delší pauze dostal znovu do hry. „První třetinu jsem se hledal, ale s přibývajícím časem jsem se cítil lépe. Mým cílem teď je, aby se do toho tělo zpátky vrátilo a fungovalo. Na prvním místě je zdraví, pak se i hokej hraje lépe,“ hlásil slovenský obránce pro klubové stránky. V současné chvíli nejlepší možné defenzivní složení vyzkoušel Třinec poprvé až ve Vítkovicích. V prvním obranném páru se představili Adámek se Smithem, ve druhém Kundrátek s Nedomlelem, ve třetím Mrtka s Marinčinem a jako sedmý bek pravidelně naskakoval staronový Ocelář Bohumil Jank. Přestože se jedná o přípravu, pět inkasovaných branek může být varováním. „Před Champions League se budeme muset na obrannou hru zaměřit, a to nejen v našem pásmu,“ přiznal Moták. V brankovišti zatím působí jistěji Marek Mazanec, který naposledy dostal volno. Celá extraliga ale moc dobře ví, kdy začíná ožívat fantom posledních play off Ondřej Kacetl. Ondřej Kacetl musí na střídačku, po třetím gólu v Pardubicích ho v brance Třince střídá Marek Mazanec • Foto Michal Beránek (Sport)

Náhrada za Voženílka? Teplý to má v ruce Po třech a půl letech strávených na farmě Chicaga Blackhawks se vrátil do Česka, aby se probojoval do kádru úřadujícího šampiona. Útočník Michal Teplý na sebe v přípravě upozornil skvěle, s Danielem Kurovským byl nejlepším střelcem týmu. Brankáři Hrachovina s Klimešem se navíc přesvědčili, že ránu má opravdu výstavní, stejně jako variabilitu v zakončení. Góly nasázel z levého i pravého kruhu, mezikruží a předbrankového prostoru. A jestli ranou zápěstím, nebo bez přípravy? Obě možnosti jsou správně. Letní odchod Daniela Voženílka do Zugu bude znát. Teplý s Kurovským však ukázali, že společnými silami jej mohou zastoupit. „Vožuch si svou roli získal pohybem, v tom je prostě nezaměnitelný. Říct někomu, že ty ho nahradíš a budeš hrát stejně jako on, to nelze,“ uvědomoval si Moták. Výborné fyzické parametry má i Francouz Addamo, který ale kvůli reprezentačním povinnostem zatím zasáhl jen do jediného třineckého zápasu. „Prvoplánově to není postavené tak, že by měl nahradit Vožucha,“ doplnil třinecký kormidelník. Útočník Třince Michal Teplý v přípravném utkání • Foto X / HC Oceláři Třinec

Mrtka si řekl o místo Byť trenéři Moták s Malíkem zdůrazňují, že mládí není zásluha a hráči si místo v A-týmu musí vybojovat kvalitními výkony, s obráncem Radimem Mrtkou se pro začátek sezony počítá. Bezmála dvoumetrový mládežnický reprezentant působí v sedmnácti letech nebojácně. S pukem si rozumí, hra do těla mu není cizí. „Je to jeden z hráčů, který za poslední rok hodně vyrostl. Výška mu samozřejmě pomáhá, ale není to jeho jediná věc. Na to, jak je vysoký, dobře bruslí a skvěle čte hru, prostě takový two-way defenseman,“ popsal asistent Malík. Proti Slovanu i Banské Bystrici naskočil Mrtka po boku světového šampiona Tomáše Kundrátka. „Jejich spolupráce vypadá dobře, ale Radima si umím představit i s jinými hráči,“ odhalil Moták, jenž jej v generálce postavil vedle Martina Marinčina. Mrtka nedávno reprezentoval na Hlinka Gretzky Cupu. Následně se měl představit i v české dvacítce, z čehož nakonec sešlo. „Domluvili jsme se s trenérem Patrikem Augustou, že bychom Radima potřebovali v mužstvu. Musí se adaptovat na chlapský hokej. Pro nás je skvělá zpráva, že ho tady máme, avšak musíme pracovat na tom, ať je do Champions Hockey League připraven,“ navázal Moták. Nadějný obránce Radim Mrtka v třineckém dresu • Foto Michal Beránek / Sport