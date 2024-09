Dynamo po tripu v Německu: Achtung! Soupeř naznačil směr, jak hrát s obrem

Straubing naznačil, jak by šlo hrát s Pardubicemi. Respekt na nule, žádné couvání. Pokud napadáte rozehrávku, můžete českého obra z extraligy dostat do slušných potíží. Při rozehrávce Dynamu chyběl Peter Čerešňák, odpočíval. „Nebyl to náš zápas,“ pronesl Martin Kaut. Německý celek vyhrál v hokejové Lize mistrů 3:2 a Východočeši z dvouzápasového tripu veze jen bod za porážku po nájezdech s Eisbärenem.

V Lize mistrů se dají v přesilovkách vyrábět zázraky. Když vám vyjde, klidně můžete nasypat v jedné početní výhodě dva góly, otočit zápas. Pardubice se k danému scénáři upnuly v poslední minutě a půl na ledě Straubingu, když ztrácely gól. Jenže bez odpočívajících Romana Červenky a Petera Čerešňáka přesilovka zdaleka nevypadala tak ostře. Dynamo padlo v Německu podruhé - s Eisbärenem v pátek po nájezdech, teď v základní hrací době.

Straubing se ukázal jako hodně vyspělý soupeř. Dokázal rychle otáčet hru, vysoko napadat, hlavně v první třetině často kradl puky v pardubické defenzivní zóně. Kouč Marek Zadina si asi musel dát pak v autobuse cestou domů obklad na hlasivky. O komerčních přestávkách dost důrazně vysvětloval, že je třeba kotouče dávat od hokejek mnohem dříve.

Ne, že by německý celek s devíti borci ze zámoří dal vyloženě návod extralize, jak hrát s Pardubicemi. Směr ale naznačil. Takže: rozhodně nemá smysl couvat a upnout se jen na držení defenzivní linie. Pokud zkusíte velké obránce Dynama trochu vyvést z komfortu, máte šanci na slušný výsledek. Pokud se Lukáši Sedlákovi a spol. nedaří získat puk? Dobrý základ pro soupeře.

Jakmile nejde kotouč okamžitě ven, přicházejí pod tlakem chyby. Jistota Petera Čerešňáka na rozehrávce citelně scházela. „Rozhodly speciální týmy, v oslabení jsme dostali tři góly. Tohle nebyl náš zápas,“ pronesl Martin Kaut.

V jednu chvíli to vypadalo, že se Dynamo se srovnatelně silným sokem vypořádá. Prohrávalo, ale na konci skoro dvouminutové přesilovky 5 na 3 dalo první gól, a do vedení ho dostal David Musil. Hodil puk na bránu, ale gólman nic neviděl, protože Tomáš Vondráček před ním zatáhl závěsy a zhasnul. Náskok 2:1 českému vicemistrovi pak ujel v poslední třetině, kdy domácí tým proměnil dvě přesilovky.

Do sestavy se vrátil Jiří Smejkal, kterému na chvíli vyrobil pauzu při prvním utkání Ligy mistrů Fehérvár. „Odpočinul jsem si, cítím se dobře. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat v zápase,“ hlásil před utkáním. Herně vypadal slušně, sám se dostal v půlce duelu do velké šance, když si prohodil puk mezi nohama a proklouzl sám před gólmana. Jenže nedal. Stejně dopadl při power play, kdy se hrnul za pukem před odkrytou branku, ovšem tam ho zablokoval bránící soupeř.

O postup do play off Ligy mistrů se Dynamo bude muset rvát až do konce. V říjnu ho čekají ještě dva zápasy - nejdřív s Lahti, a nakonec poletí do Sheffieldu. Ze čtyř zápasů Východočeši získali sedm bodů, doma byli stoprocentní, ale německý výjezd se nevydařil. „Ve středu začíná extraliga, takže nejdůležitější část. Musíme si všechno prohlédnout a jít dál, abychom se nachystali na Kladno,“ dodal Kaut.

