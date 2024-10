Salzburg - Sparta 1:2. Pražané v play off Ligy mistrů, Hyka přišel o zuby

Brankář Josef Kořenář vede Spartu do klíčového zápasu Ligy mistrů v Salzburgu • x.com/@HCSpartaPraha

Hokejisté Sparty postupují do play off Ligy mistrů. V Salcburku, kde vyhráli 2:1, ale útočník Tomáš Hyka přišel o dva zuby • koláž iSport.cz

Hokejisté Sparty v závěrečném utkání základní fáze Ligy mistrů vyhráli 2:1 v Salzburgu a zajistili si postup do play off nadnárodní soutěže. Klíčový duel, ve kterém potřebovali zvítězit, pojali Pražané opravdu vážně. Na rakouského mistra aktivně nastoupili a už v osmé minutě se radovali z gólu Pavla Kousala. O vítěznou branku se postaral Miikka Salomäki v přesilové hře. Domácímu týmu se sice podařilo snížit, vedení se ovšem podařilo udržet sparťanskému brankáři Josefu Kořenářovi.

Pražané potřebovali k uchování šancí na postup vyhrát. Do vedení se dostali v 8. minutě, kdy po rychlém protiútoku a přečíslení otevřel skóre Kousal. Další gól mohl přidat Hyka, brankáře Tolvanena ale nepřekonal.

Následně mohly oba týmy udeřit v přesilových hrách. Nejprve Sparta nedokázala využít dvě početní výhody, poté i díky pozornému Kořenářovi udržela těsný náskok při vyloučení Kryštofa Hrabíka.

Až poté se při nerovnoměrném počtu hráčů na ledě změnil stav. Kraus dostal za faul na Hyku, který přišel o dva zuby, čtyřminutový trest a přestože Sparta dlouho hrálo přesilovku špatně, ve 27. minutě se se štěstím prosadil Salomäki.

V polovině utkání mohl snížit Nienhuis, Kořenář byl ale připravený. Sparťané byli střelecky aktivnější, finského brankáře ve službách Red Bullu však nepřekonali ani v další přesilovce.

V 57. minutě se domácím podařilo snížit, když po rychlém protiútoku srazil za Kořenářova záda puk Horák. Pražané navíc při gólové akci faulovali a Salcburk dostal podle pravidel Ligy mistrů výhodu přesilové hry. Sparta se ale v oslabení ubránila a těsný náskok proti soupeři, který již měl jistý postup do play off, udržela až do závěrečné sirény.

Výsledky hokejové Ligy mistrů

Ilves Tampere - Växjö 3:0 (Š. Stránský 1+1, O. Kos 1+0)

Fehérvár - Ženeva 2:5 (za hosty M. Špaček 2+0)

Färjestad - Storhamar 3:1

Skelleftea - Bremerhaven 3:2 v prodl. (za hosty Uher 0+1)

Fribourg-Gottéron - Straubing 3:2 v prodl.

Salcburk - Sparta Praha 1:2

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:27. Tahler Hosté: 07:19. Kousal, 26:47. Salomäki Sestavy Domácí: Tolvanen (Kickert) – Nienhuis, Murphy, Genoway, Lewington, Stapelfeldt, Sinn, Wimmer – Raffl (C), Nissner, Schneider – Kraus, Rowe, Huber – Thaler, Wukovits, Bourke – Auer, Schreiner, Hochkofler Hosté: Kořenář (Michajlov) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík, Mikliš, Kempný, Moravčík – Hyka, Najman, Řepík – Kousal, Horák, Chlapík – Salomäki, Lajunen, Hrabík K. – Hrabík O., Vitouch, Forman (C). Rozhodčí Nikolic, Druseiks – Nothegger, Riecken Stadion Eisarena Salzburg

