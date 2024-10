Spartu čeká boj i s Pardubicemi. Ligu mistrů jí může vzít polská senzace

Mezi klíčovou šestnáctkou zatím pražský celek chybí. Po pěti zápasech zastává 17. příčku, příští úterý potřebuje na ledě Salzburgu minimálně bodovat. V opačném případě se mu vstup do vyřazovací fáze uzavře.

„Nedařilo se nám, neměli jsme dobré výsledky. Nešli jsme ale do Ligy mistrů s tím, že chceme vypadnout po základní skupině,“ zdůvodnil po úspěchu nad německým sokem útočník Michal Řepík, že za současnou pozicí sparťanů rozhodně nelze hledat snahu o nižší zápasovou zátěž.

Při venkovních porážkách v Sheffieldu (1:5) a Berlíně (0:3) Grossovi svěřenci své soupeře jednoznačně přehrávali a přestříleli. Svým způsobem statistická anomálie stála za tím, že se za 120 minut prosadili pouze jednou. Neúspěchy s sebou přivály hrozbu, že by se Sparta mohla se soutěží loučit už po šesti kláních. A to nechce.

„Do dalšího zápasu dáme všechno, budeme muset získat body. Toužíme vyhrát, postoupit,“ vyjádřil se jasně Řepík, který si ještě pamatuje, jak celek z hlavního města před sedmi lety nastoupil ve finále evropského projektu proti Frölundě.

I vzhledem k tomu by pro Spartu nečekaný výpadek znamenal selhání. Ne však takové, aby začaly padat hlavy a v kancelářích zavládla panika. Zásadní jsou pořád vystoupení v extralize, třebaže mužstvo nechce zanevřít ani na CHL.

„Jsme ambiciózní a kvalitní tým. Upřímně jsem se na tabulku moc nekoukal, ale chci vyhrát každý zápas a myslím si, že ostatní spoluhráči to tak mají taky. Uvidíme, jak dopadneme, ale když postoupíme, budeme určitě rádi a vynasnažíme se dojít co nejdál,“ slíbil Kryštof Hrabík, proti Bremerhavenu autor rozhodující trefy.

V Rakousku Spartu nečeká snadná šichta, třebaže Salzburg už má osmifinále jisté, může vydechnout. V Lize mistrů dosud ztratil jediný střet s posledním finalistou ze Skellefteå a drží si druhou příčku za dominantním Färjestadem Davida Tomáška.

Pražany bude motivovat také fakt, že na dálku zabojují s rivalem z Pardubic. Dynamo vykazuje stejné výsledky jako pražský výběr, avšak o poznání lepší skóre. Oba čeští zástupci se po pěti duelech stali tabulkovými sousedy.

Bitva je ovšem otevřená, záleží i na výkonech ostatních týmů. O největší senzaci usiluje polský nováček z Osvětimi, který si může proti Třinci zařídit vstupenku do elitní společnosti severských, švýcarských a snad i českých mančaftů. „Podáme co nejlepší výkon, uvidíme, na co bude stačit,“ bere rakouskou misi smířlivě Hrabík.

1. Färjestad 5 4 1 0 0 23:9 14 2,8 2. Salcburk 5 3 1 0 1 19:11 11 2,2 3. Curych 5 3 1 0 1 15:9 11 2,2 4. Lausanne 5 3 0 2 0 15:9 11 2,2 5. Fribourg-Gottéron 5 3 0 1 1 20:14 10 2 6. Växjö 5 3 0 1 1 13:9 10 2 7. Skelleftea 5 3 0 1 1 16:13 10 2 8. Bremerhaven 5 3 0 0 2 15:10 9 1,8 9. Třinec 5 2 1 1 1 17:13 9 1,8 10. Sheffield 5 2 1 1 1 15:11 9 1,8 11. Tappara Tampere 5 2 1 0 2 20:14 8 1,6 12. Straubing 5 2 1 0 2 12:11 8 1,6 13. Eisbären Berlín 5 2 1 0 2 14:15 8 1,6 14. Pelicans Lahti 5 2 1 0 2 14:17 8 1,6 15. Osvětim 5 2 0 2 1 15:16 8 1,6 16. Pardubice 5 2 0 1 2 18:10 7 1,4 17. Sparta Praha 5 2 0 1 2 11:14 7 1,4 18. Ženeva 5 1 1 2 1 16:17 7 1,4 19. Klagenfurt 5 1 1 0 3 13:19 5 1 20. Storhamar 5 0 2 1 2 9:14 5 1 21. Ilves Tampere 5 0 2 0 3 14:21 4 0,8 22. Rouen 5 0 0 1 4 11:23 1 0,2 23. Fehérvár 5 0 0 0 5 6:22 0 0 24. SönderjyskE 5 0 0 0 5 5:25 0 0

Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).