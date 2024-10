Sparta a Pardubice usilují o stejného hráče. Kde skončí český reprezentant?

Do extraligy by mohlo zamířit další velké jméno. Pikantní je, že o stejného hráče usilují Sparta i Pardubice. Ne, že by se nejbohatší kluby přeplácely, kdo dá víc. Ale oběma by do sestavy zapadl a podle informací iSport.cz sondují, za jakých možností lze útočníka získat. Na radar obou aspirantů na titul se dostal Michael Špaček, který hraje ve Švýcarsku za Ženevu. Celý příběh má ale malý háček. Nebo spíš větší.