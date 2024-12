Sparta vs. severní vítr. Lákají peníze za postup. Vejvoda: Máme o nich přehled

Drtí ji náročný program, a tak z předchozích šesti zápasů těžila jediné vítězství. Sparta se na nepohodlný expres, do kterého s koncem listopadu naskočila, nevymlouvá. Po šesti venkovních štacích ji čeká domácí střet se švédským Växjö, v němž se Pražané pokusí přihlásit o místo mezi elitou Ligy mistrů. „Děláme, co musíme a pracujeme s tím, co máme. Jsme profesionálové,“ vyhlížel další náročnou bitvu zadák Michal Moravčík

Po skalpu Ocelářů vpluli mezi elitní osmičku. Sparťany v úterý od 18.00 čeká první čtvrtfinále CHL. Na vlastní půdě potřebuje příznivý výsledek do odvety, kterou sehraje za dva týdny. Po reprezentační přestávce bude usilovat o postup ve Skandinávii.

Växjö není soupeřem z kategorie nezdolatelných. V aktuálním ročníku patří k průměru švédské nejvyšší soutěže, v sezoně častěji smutnilo, než oslavovalo. V sobotu proti Malmö mužstvo z bezmála stotisícového města zastavilo nelichotivou sérii šesti utkání bez výhry, v minulém kole Ligy mistrů proniklo přes švýcarský Fribourg s náskokem jediné trefy.

Švédové tak v zásadě zažívají podobnou krizi jako parta trenéra Pavla Grosse. „Ani to nevím, výsledky švédské ligy popravdě nesleduji. Určitě se na soupeře podíváme, řekneme si k němu víc, ale dá se očekávat rychlý hokej, což je u severských týmů zvykem. Budou kvalitní,“ hodnotil další překážku Moravčík.

Před Lakers varuje i kouč Gross. „Každé měření s evropskými týmy nás posouvá a zlepšuje,“ cení si sparťanský stratég současné možnosti. „Växjö je topový mančaft. Všechny týmy ze Švédska mají skvělé bruslaře a velký tlak na puk ve všech zónách, umí měnit rytmus hry. Budeme je chtít porazit,“ slíbil.

Vydělají na náklady za cestování?

Sparta může v evropské soutěži dosáhnout na pozice, které jí zajistí přinejmenším finanční návratnost nákladů vynaložených za cesty. Za postup do semifinále by pražský výběr inkasoval přibližně tři miliony korun, pokud by se dostal až do finále, což se mu povedlo před sedmi lety, dostane v závislosti na výsledku šest až devět milionů.

Se zvýšenými finančními odměnami eskalují i sparťanské ambice. „Zpočátku jsme se v rámci cílů soustředili na extraligu. Teď máme ale pět zápasů do konce,“ přiznal asistent Otakar Vejvoda, znalý švédského prostředí. „Díval jsem se na Växjö shodou okolností už v létě, trénuje ho Jörgen Jönsson, kterého znám. Máme dobrý přehled.“

Jednou z dílčích ambic hokejistů z hlavního města bude nerozšířit už tak obsáhlou marodku. Po pátečním utkání v Litvínově se mimo sestavu ocitlo hned devět jmen.