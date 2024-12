Tygří jízda na plný FLYNN. Nejlepší zápas, řekl. Liberec se hrabe z jámy

Dva výstavní kusy, k tomu líbivá asistence. Liberecký Oscar Flynn převrátil Spartu na lopatky a už ji nepustil. Při výhře 3:1 se podepsal u všech domácích zásahů, s 11 sezonními trefami se posunul mezi nejlepší ligové zakončovatele a potvrdil stoupající tendenci výkonů Tygrů. „Od prvního do posledního muže jsme padali do střel. Systém jsme plnili na sto procent. Dá se říct, že šlo o náš nejlepší zápas,“ chválila týmový počin hlavní hvězda večera.

Sparta dorazila pod Ještěd ve stylu rock’n rollu. V průběhu první třetiny se tvrdými hity prezentoval týmový nováček Jan Štibingr i ostřílení borci Ondřej Mikliš s Kryštofem Hrabíkem. Prvně jmenovaný naboural do Jaroslava Vlacha, z čehož vznikla ostřejší ústní výměna. „Jarda je tvrdý a velký hráč, koukal trošku víc do ledu, jel na mou stranu. Věděl jsem, že je horká hlava, zariskoval jsem,“ popisoval autor výstavního bodyčeku, zároveň výpomoc z Litoměřic.

Jenže vymezování území navzdory se do ofenzivních příležitostí tlačili spíš Liberečtí. První vyvedená akce Kellyho Klímy ještě skončila na tyčce, podruhé už se ovšem obrozený střelec trefil. V čase 5:08 zároveň zapsal prostřednictvím nahrávky úvodní bod Oscar Flynn, ofenzivní parádu ovšem teprve načínal.

Z ojedinělých průniků hostujících útočníků Michala Řepíka a Romana Horáka nezapršelo, od druhé třetiny se však Pražané začali viditelně zvedat. „Investovali jsme do prvních třiceti minut hodně, ale nedali jsme gól. Neměli jsme razanci, klid na hokejce. Liberec blokoval hodně střel, zaslouženě vyhrál,“ hodnotil s tradičním klidem trenér Pavel Gross.

Sparťanská křídla ještě přistřihla liberecká přesilovka a v ní jedovatý Flynn. Gólové ráně předcházela výtečná práce devatenáctiletého Jaromíra Péreze. Útlý útočník dokázal využít svých 75 kilogramů a v pravý moment sešrotoval mnohem robustnějšího Aarona Irvinga. Kanaďan nevyhodil puk a Tygři těžili tlak. „Jsou to maličkosti, ze kterých je ve výsledku gól,“ ocenil počin talentovaného hráče Flynn. „Práci si odvedl každý z týmu, proto jsme vyhráli.“

K obratu nepřispěly ani komplikace z úvodu třetí části, kdy se Severočeši nechali dvakrát zbytečně vyloučit. Příklep Irvinga pouze korigoval stav, Flynn po další bombě vrátil Tygrům klid. Sparta tak v ne zrovna růžovém období započítala další ztrátu a přišla rovněž o sérii osmi vítězných zápasů proti modrobílým.

Na vině byl náročný program i soupiska bombardovaná devíti absencemi, na což se však sami sparťané nevymlouvají. „Síly jsou vždycky, ale občas si je zbytečně ubereme. Vynecháme souboj, zavaříme se. Není ani půlka sezona, na síly nic házet nebudeme,“ odmítl bek Michal Moravčík.

Naopak šelmy z Liberce pozvolna vytahují drápy a škrábou se z hluboké jámy, do které v úvodní polovině základní části zapadly. „Potvrdili jsme si, že když jdeme do zápasu na sto procent, můžeme hrát s každým. Jen nevypadnout z toho, co umíme. Pak může výsledek dopadnout přesně takhle,“ zdůrazňoval oslavovaný Flynn.

„Jsme rádi, že jsme navázali na výkony z poslední doby, hráli s velkou intenzitou a energií v týmu. Střídačka žila,“ přidal asistent trenéra Jiří Kudrna, jehož slova se nejvíc odrážela v koncovce třetí třetiny, kdy zastupující kapitán Vlach dvakrát obětavě padl do rány a nakazil spoluhráče bojovnou energií.

Pochvalná slova aktéři utkání adresovali i směrem ke gólmanovi Petru Kváčovi, jenž v liberecké brance pochytal 30 pokusů a sáhl si i na Irvingův gólový projektil. Hrdinu Flynna tak nakonec ani nemuselo mrzet, že nedostal příležitost uzavřít hattrick do odkryté klece. „Rád jsem to přenechal klukům, kteří jsou defenzivnější,“ usmál se ryšavý forvard.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:08. Kelly Klíma, 37:34. Flynn, 53:54. Flynn Hosté: 41:53. Irving Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, A. Musil (A), Lantoši – Pérez, Zachar, Faško-Rudáš – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský, Vlach (C), Pekař. Hosté: Kořenář (Volevecký) – Moravčík, Irving, Kemiläinen, Tomov, Pavlák, Mikliš, Štibingr – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – K. Hrabík, Lajunen (A), O. Hrabík – Najman, Horák, Chlapík – Ton, D. Vitouch, M. Vitouch. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Svoboda, Hnát Stadion