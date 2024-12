Špaček po gólovém debutu za Spartu: Byl jsem překvapen. Lákal ho Chlapík?

Michael Špaček očima... ...spoluhráče Filipa Chlapíka „Špágr se mě na Spartu ptal, ale úplně jsem ho nelákal, jde o jeho kariéru. Jeden z mých nejlepších kamarádů, známe se od dvanácti. Seznámili jsme se na mládežnických kempech, od té doby se přátelíme. Jde o centra praváka v ideálním věku, takových je málo. Myšlení jako on má taky málokdo.“ ...trenéra Pavla Grosse „Víme, že jde o dobrého hráče, který nám pomůže. V každém případě dal hezký gól, ale ještě si musí sednout do týmu. Myslím si, že si vyhoví s každým, ale s Chlápou se znají, což by pro nás mělo být plus. Jde jen o to, aby se znovu našli, hráli co nejjednodušeji. Soupeři je budou znát. Doufám, že nám pomohou ve skórování.“