Kometa nasadila mladíky a slaví postup v LM! Sparta jde na Zug, potkají se bratři Kovářové
Hokejisté Brna vyhráli v závěrečném 6. kole skupinové fáze Ligy mistrů v Zugu 4:3 a postoupili do play off. Kometa uspěla v soutěži po třech porážkách a poprvé venku, dva góly dal při premiéře za A-tým dvacetiletý útočník David Moravec, syn mistra světa. Vítěznou trefu zaznamenal v 55. minutě Jakub Kos, když zvyšoval na 4:2, za domácí ještě snížil kapitán Jan Kovář. Hradec Králové prohrál v Lausanne 2:3 v prodloužení a postup mu unikl.
V osmifinále se úřadující český šampion z Brna utká se švédskou Luleou. Na Spartu, která měla postup jistý již dříve a skončila čtvrtá, čeká právě Zug. Dojde tak na souboj bratrů Kovářových, který si brankář Sparty Jakub přál. Hradec Králové na ledě Lausanne dvakrát dorovnal náskok domácích, ale pak inkasoval v prodloužení a ze základní části jen těsně nepostoupil. Vyřazovací boje začnou 11. a 12. listopadu; odvety jsou na programu o týden později.
V duelu Zugu s Kometou neměl ani jeden tým jistotu play off, nicméně domácí vyrukovali v kompletním složení i s trojicí českých hráčů David Sklenička, Jan Kovář a Dominik Kubalík. Na marodce je dlouhodobě zraněný Daniel Voženílek. Naopak český mistr nechal doma zkušené opory a do Švýcarska s sebou vzal talentované juniory.
A ti se své role zhostili na výbornou. Kavan sice inkasoval už z první střely v první minutě, ale Brňané vývoj otočili brankami mladíků Moravce a Hartla, pro něž to byly premiérové góly v soutěžních zápasech A-týmu Komety.
Ve druhé třetině mohli Brňané navýšit vedení, jenže Ferda své sólo od modré neproměnil. Zug získal výraznou převahu, vypracoval si několik vyložených šancí, při jejichž likvidaci se zaskvěl brankář Kavan. Kapituloval až po střele slovenského útočníka Tatara.
Brňané se v úvodu třetího dějství opět ubránili náporu domácích a nečekaně šli do vedení, po kombinaci mladíků se podruhé dnes prosadil Moravec. Kometa pak sice nevyužila minutovou dvojnásobnou přesilovku, ale Kos po brejku překonal domácího gólmana. Dvoubrankový náskok sice hosté neudrželi, kapitulovali po Kovářově teči, ale disciplinovaný a bojovný výkon přetavili v cennou výhru a postup do play off.
Hradec potřeboval bod navíc
Východočeši měli v Lausanne už v páté minutě k dispozici 98 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, využít ji však nedokázali. Nedlouho poté se provinil ještě Oksanen, jenž odehrál sezonu 2021/22 právě v dresu Mountfieldu, ani klasická početní výhoda však hostům nevyšla. Ve 14. minutě se naopak proti pravidlům provinil Pour a domácí trestali - Brännströmovo nahození přesměroval povedenou tečí Caggiula.
Stejným způsobem uspěli nakonec i Královéhradečtí, když jim před polovinou základní hrací doby stačilo pouhých 11 sekund přesilovky a vyrovnání slavil tečující Miškář. Krátce poté nevyužil možnost poslat hosty do vedení McCormack. Jen 53 sekund před koncem druhé třetiny už byli zase o krok napřed díky další využité přesilovce hráči Lausanne: ranou z kruhu na bližší tyčku se prosadil Kahun.
Na začátku 47. minuty ale využil prostoru, který mu dopřála defenziva švýcarského celku, Hašek. Navedl si puk na kruh pro vhazování a střelou na zadní tyčku zařídil stav 2:2. Zároveň tím poslal zápas do prodloužení, které mohl ještě v posledních sekundách odvrátit Kohout, šanci ale neproměnil. V úvodu nastavení nevyužil sólo na gólmana Hughese Pavlík, postupový gól měl pak na holi také Perret, jenže udeřilo na druhé straně a Škorvánka překonal ranou do horního rohu Oksanen.
Dvojice pro osmifinále play off (první zápasy 11. a 12. listopadu; odvety 18. a 19. listopadu):
Ilves Tampere - Bremerhaven
KalPa Kuopio - Curych
Frölunda - Grenoble
Sparta Praha - Zug
Lukko Rauma - Storhamar
Ingolstadt - Salcburk
Bern - Brynäs
Kometa Brno - Lulea
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
KalPa
|6
|5
|1
|0
|0
|24:8
|17
|3
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Rauma
|6
|4
|0
|1
|1
|21:14
|13
|6
Ingolstadt
|6
|4
|0
|0
|2
|23:15
|12
|7
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|8
Brno
|6
|3
|0
|1
|2
|21:22
|10
|9
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|10
Brynäs
|6
|3
|0
|0
|3
|14:10
|9
|11
Salzburg
|6
|3
|0
|0
|3
|14:11
|9
|12
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|13
Zug
|6
|2
|1
|0
|3
|20:18
|8
|14
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|15
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|16
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|17
Mountfield
|6
|1
|1
|2
|2
|13:19
|7
|18
Klagenfurt
|6
|2
|0
|0
|4
|14:20
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Lausanne
|6
|1
|1
|0
|4
|18:24
|5
|21
Odense
|6
|1
|1
|0
|4
|15:27
|5
|22
Eisbären
|6
|1
|0
|1
|4
|13:22
|4
|23
Belfasts Giants
|6
|1
|0
|1
|4
|14:31
|4
|24
Tychy
|6
|1
|0
|0
|5
|12:19
|3