Nedvěd vytáhl další žolíky. Sparta v Lize mistrů nepustila šampiona z Francie ke slovu
V našlapaném programu, který letos potkal hokejovou Spartu, se zákonitě zvyšuje riziko zranění. Pražany už absence potkaly, o skalpy se ucházejí na třech frontách. Na podzim bojují v extralize i Lize mistrů, přes Vánoce vyrazí na Spengler Cup. Zatímco ostatní účastníci české soutěže v úterý nanejvýš trénovali, rudé dresy šly zpět do akce v rámci CHL proti francouzskému Grenoblu (4:0). Při loučení se skupinou vyslal nový kouč Jaroslav Nedvěd do hry i několik méně okoukaných tváří.
Litoměřická výpomoc v podání obránců Nina Tomova s Dominikem Pavlákem i útočníků Filipa Kuťáka, Jiřího Pospíšila a Jana Eberleho, k tomu na střídačce jinak brankář prvoligové farmy Martin Michajlov. V ofenzivě ještě sparťanský junior Filip Novák, v 17 letech nejmladší účastník mezinárodní konfrontace.
Zástupci z hlavního města vytáhli pro utkání s Grenoblem opět četný zástup žolíků. Mohou se jim hodit v dalším průběhu domácí soutěže, stejně tak jako bonusové palivo k doplnění sil při náročném harmonogramu. Kouč Nedvěd coby ještě donedávna vedoucí litoměřické lavičky ví, co v povolaných borcích může najít. O patro výš jim spolu s dosavadním sportovním ředitelem kališníků a nyní sparťanským asistentem Patrikem Martincem šijí role na míru.
Vybraní borci z Maxa ligy si příležitosti považují. „Je obrovský skok nastoupit do zápasu s A-týmem. Já jsem rád, že ve Spartě můžu být. Určitě se na mě přišel podívat někdo i z juniorky, uvidíme, jestli mi kluci něco napíšou. Doufám, že budu jenom pokračovat. Jsou to zkušenosti, možnost hrát za Spartu je velká pocta, neberu to na lehkou váhu,“ potěšila nominace premiérového střelce Pospíšila.
Z mužů mimo obvyklou sparťanskou osu v úterý zaujal nejvíc. Kromě efektní gólové akce na 1:0 stihl dvacetiletý útočník štiplavou ránu do lapačky hned v páté minutě, srážel se u mantinelu, nebál se zastat brankáře Jakuba Kováře po odpískání. Mladíka při strkanici pohledem zblízka zpražil zkušený Sacha Treille, někdejší hráč Sparty i Pardubic, který si v závěru užil poděkování od kotle fanoušků.
Přestože se Pražanům vrátil marod z defenzivy Dominik Mašín, mohli si v úterý dovolit méně zvučnou sestavu. Postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů si mužstvo zajistilo už pod velením předchozího stratéga Pavla Grosse, který s týmem uhrál 11 bodů. Střetnutí s Grenoblem českého brankáře Jakuba Štěpánka, jenž však v holešovické Sportovní hale pouze sledoval dění z lavičky, tak bylo pro domácí spíš formalitou. Přesto mu vládli 4:0.
Kromě Pospíšila si přesná zakončení připsali Martinš Dzierkals, Aaron Irving a Pavel Kousal. Sparťané využili dvě početní převahy, a jakmile se jim povedlo zvládnout koncovku bez újmy, na střídačce čile oslavovali. Řeč těla je teď v podání ještě nedávno trápícího se klubu úplně odlišná. Úspěch vlil domácím do žil další energii, i když výsledek nepřeceňovali.
„Nemohlo to být těžké, když ani pořádně nevystřelili na branku,“ pousmál se domácí gólman Kovář, který po návratu do klece rovnou zapsal čisté konto. „Pak v brance může stát kdokoliv. Čekali jsme těžký zápas, dávali spousty gólů, ale sestava, která za nás hrála, k utkání přistoupila zodpovědně. Možná jsme jim ukázali, že jsme připravení, jim se od druhé třetiny jakoby hrát nechtělo,“ hodnotil sedmatřicetiletý matador střet s úřadujícím francouzským mistrem.
Hokejová Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Ilves
|6
|6
|0
|0
|0
|24:7
|18
|2
Frölunda
|6
|5
|0
|0
|1
|21:11
|15
|3
KalPa
|5
|4
|1
|0
|0
|21:7
|14
|4
Sparta
|6
|4
|1
|0
|1
|18:9
|14
|5
Bern
|6
|3
|0
|1
|2
|21:14
|10
|6
Rauma
|5
|3
|0
|1
|1
|16:10
|10
|7
Luleå
|6
|2
|1
|2
|1
|13:13
|10
|8
Brynäs
|6
|3
|0
|0
|3
|14:10
|9
|9
Ingolstadt
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|10
Storhamar
|6
|3
|0
|0
|3
|9:16
|9
|11
Zug
|5
|2
|1
|0
|2
|17:14
|8
|12
Grenoble
|6
|2
|1
|0
|3
|21:24
|8
|13
Zürich
|6
|2
|0
|1
|3
|12:13
|7
|14
Brno
|5
|2
|0
|1
|2
|17:19
|7
|15
Bremerhaven
|6
|1
|2
|0
|3
|16:17
|7
|16
Salzburg
|5
|2
|0
|0
|3
|10:10
|6
|17
Klagenfurt
|5
|2
|0
|0
|3
|13:17
|6
|18
Mountfield
|5
|1
|1
|1
|2
|11:16
|6
|19
Bolzano
|6
|1
|1
|1
|3
|14:21
|6
|20
Odense
|5
|1
|1
|0
|3
|13:19
|5
|21
Eisbären
|5
|1
|0
|1
|3
|12:18
|4
|22
Belfasts Giants
|6
|1
|0
|1
|4
|14:31
|4
|23
Tychy
|5
|1
|0
|0
|4
|8:14
|3
|24
Lausanne
|5
|1
|0
|0
|4
|15:22
|3