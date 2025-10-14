Předplatné

Nedvěd vytáhl další žolíky. Sparta v Lize mistrů nepustila šampiona z Francie ke slovu

Střídačka Sparty pod vedením kouče Jaroslava Nedvěda slaví vítězství nad Grenoblem
Střídačka Sparty pod vedením kouče Jaroslava Nedvěda slaví vítězství nad Grenoblem
Útočník Sparty Martins Dzierkals (vlevo) slaví gól se spoluhráči
Útočník Sparty David Vitouch se cpe do branky Grenoblu
Udravený brankář Sparty Jakub Kovář se naladil na návrat do sezony nulou v Lize mistrů
Hokejisté Sparty oslavují trefu Martinse Dzierkalse (uprostřed)
Hokejisté Sparty oslavují gól proti Grenoblu
Sparťané se radují z gólu beka Aarona Irvinga (uprostřed)
Bek Sparty Aaron Irving v potyčce se soupeřem z Grenoblu
Patrik Czepiec
Liga mistrů
V našlapaném programu, který letos potkal hokejovou Spartu, se zákonitě zvyšuje riziko zranění. Pražany už absence potkaly, o skalpy se ucházejí na třech frontách. Na podzim bojují v extralize i Lize mistrů, přes Vánoce vyrazí na Spengler Cup. Zatímco ostatní účastníci české soutěže v úterý nanejvýš trénovali, rudé dresy šly zpět do akce v rámci CHL proti francouzskému Grenoblu (4:0). Při loučení se skupinou vyslal nový kouč Jaroslav Nedvěd do hry i několik méně okoukaných tváří.

Litoměřická výpomoc v podání obránců Nina Tomova s Dominikem Pavlákem i útočníků Filipa Kuťáka, Jiřího Pospíšila a Jana Eberleho, k tomu na střídačce jinak brankář prvoligové farmy Martin Michajlov. V ofenzivě ještě sparťanský junior Filip Novák, v 17 letech nejmladší účastník mezinárodní konfrontace.

Zástupci z hlavního města vytáhli pro utkání s Grenoblem opět četný zástup žolíků. Mohou se jim hodit v dalším průběhu domácí soutěže, stejně tak jako bonusové palivo k doplnění sil při náročném harmonogramu. Kouč Nedvěd coby ještě donedávna vedoucí litoměřické lavičky ví, co v povolaných borcích může najít. O patro výš jim spolu s dosavadním sportovním ředitelem kališníků a nyní sparťanským asistentem Patrikem Martincem šijí role na míru.

Vybraní borci z Maxa ligy si příležitosti považují. „Je obrovský skok nastoupit do zápasu s A-týmem. Já jsem rád, že ve Spartě můžu být. Určitě se na mě přišel podívat někdo i z juniorky, uvidíme, jestli mi kluci něco napíšou. Doufám, že budu jenom pokračovat. Jsou to zkušenosti, možnost hrát za Spartu je velká pocta, neberu to na lehkou váhu,“ potěšila nominace premiérového střelce Pospíšila.

Z mužů mimo obvyklou sparťanskou osu v úterý zaujal nejvíc. Kromě efektní gólové akce na 1:0 stihl dvacetiletý útočník štiplavou ránu do lapačky hned v páté minutě, srážel se u mantinelu, nebál se zastat brankáře Jakuba Kováře po odpískání. Mladíka při strkanici pohledem zblízka zpražil zkušený Sacha Treille, někdejší hráč Sparty i Pardubic, který si v závěru užil poděkování od kotle fanoušků.

Přestože se Pražanům vrátil marod z defenzivy Dominik Mašín, mohli si v úterý dovolit méně zvučnou sestavu. Postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů si mužstvo zajistilo už pod velením předchozího stratéga Pavla Grosse, který s týmem uhrál 11 bodů. Střetnutí s Grenoblem českého brankáře Jakuba Štěpánka, jenž však v holešovické Sportovní hale pouze sledoval dění z lavičky, tak bylo pro domácí spíš formalitou. Přesto mu vládli 4:0.

Kromě Pospíšila si přesná zakončení připsali Martinš Dzierkals, Aaron Irving a Pavel Kousal. Sparťané využili dvě početní převahy, a jakmile se jim povedlo zvládnout koncovku bez újmy, na střídačce čile oslavovali. Řeč těla je teď v podání ještě nedávno trápícího se klubu úplně odlišná. Úspěch vlil domácím do žil další energii, i když výsledek nepřeceňovali.

„Nemohlo to být těžké, když ani pořádně nevystřelili na branku,“ pousmál se domácí gólman Kovář, který po návratu do klece rovnou zapsal čisté konto. „Pak v brance může stát kdokoliv. Čekali jsme těžký zápas, dávali spousty gólů, ale sestava, která za nás hrála, k utkání přistoupila zodpovědně. Možná jsme jim ukázali, že jsme připravení, jim se od druhé třetiny jakoby hrát nechtělo,“ hodnotil sedmatřicetiletý matador střet s úřadujícím francouzským mistrem.

Hokejová Liga mistrů 2025/2026

41Detail
40Detail
43Detail
32Detail
21Detail
21Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Ilves6600024:718
2Frölunda6500121:1115
3KalPa5410021:714
4Sparta6410118:914
5Bern6301221:1410
6Rauma5301116:1010
7Luleå6212113:1310
8Brynäs6300314:109
9Ingolstadt5300215:139
10Storhamar630039:169
11Zug5210217:148
12Grenoble6210321:248
13Zürich6201312:137
14Brno5201217:197
15Bremerhaven6120316:177
16Salzburg5200310:106
17Klagenfurt5200313:176
18Mountfield5111211:166
19Bolzano6111314:216
20Odense5110313:195
21Eisbären5101312:184
22Belfasts Giants6101414:314
23Tychy510048:143
24Lausanne5100415:223

