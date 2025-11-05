Hořava: Proč Boleslav? I proto, že mi majitel kdysi vyšel vstříc. Naladil se u Kempného
Po sedmi letech a prakticky ve stejný podzimní termín se vrací na střídačku Mladé Boleslavi. Kouč Miloslav Hořava tehdy v říjnu 2018 střídal Vladimíra Kýhose s úkolem vyburcovat mdlý tým Bruslařů. Práce se mu povedla, Hořava tehdy nastartoval úspěšnou boleslavskou éru, kterou následně živili Radim Rulík s Pavlem Paterou. Ostřílený stratég totiž po půl roce Bruslaře opustil, což v branži vlastně nikoho nepřekvapilo. Protřelý mechanik zakuckaných hokejových mašin to tak mívá. Předělá, nalakuje, rozběhne motor a zase valí jinam. „Nemůžu se rozčilovat, že je to tak vnímané, protože to je pravda. V podstatě si dělám, co chci a vždycky si pak někam jdu,“ říká k tomu vyhledávaný kouč v rozhovoru pro web iSport.
Trochu jsem vtipkoval, že Boleslav po konci Richarda Krále a Davida Havíře hledá naráz dva nové trenéry. Vás do konce sezony, protože pak podle svých zvyků odejdete a dalšího kouče potřebuje od nového ročníku. Je na tom kus pravdy?
„Já si myslím, že s tím v klubu takhle počítají. Už jsem to takhle udělal několikrát. Jestliže mi volali, zda bych přišel, předpokládám, že věděli, jak to na konci sezony bude. Podle mě jsme tak i dohodnutí. Prvotní dohoda je taková. Co bude dál, se uvidí.“
Kdy se na vás z BK prvně obrátili?
„Poprvé mě oslovili někdy kolem jejich zápasu s Vítkovicemi (26. října, 1:2). Začal jsem o tom přemýšlet a dumat, jestli do toho půjdu, nebo ne.“
Co rozhodlo pro?
„Řekl jsem si, že to v Boleslavi znám, byl jsem tu už dvakrát, čili teď přicházím potřetí. Ale nemyslím si, že z mé strany půjde o nějaké opravování týmu nebo něco v tom smyslu. Řešil jsem ještě nějakou jinou věc, každý rok je to stejné, že se něco objeví. Dostanete telefonát, zeptají se vás, jestli bych měl zájem a následně si vás třeba zařadí na svůj seznam. Ze kterého si vyberou. Takhle jsem měl ještě něco dalšího krom Boleslavi. Byl jsem mezi čtyřmi, pěti jmény. A pak v tom žebříčku postupujete, nebo ne.“
Je pravda, že jste oslovil i Tomáše Hamaru z Tábora, zda by s vámi šel do Boleslavi?