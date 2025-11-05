Velký podpis v extralize! Pardubice se dohodly s Červenkou. Do kdy zůstane?
Roman Červenka prodloužil spolupráci s Pardubicemi. Reprezentační útočník a dvojnásobný mistr světa zůstane na východě Čech do roku 2028. Klub to oznámil ve středu odpoledne prostřednictvím sociálních sítí. Devětatřicetiletý forvard má v aktuální sezoně za 14 extraligových zápasů na kontě 19 bodů (4+15). Do Dynama přišel vloni v létě ze Švýcarska a v úvodní sezoně získal s mužstvem stříbrnou medaili.
V začátku aktuálního ročníku trápily Červenku zdravotní problémy, když laboroval se zády. Jakmile se však do sestavy Východočechů vrátil, znovu se začal pravidelně prosazovat a ukazovat svůj vysoký herní standard. V Pardubicích si vyhoví zejména s elitním centrem Lukášem Sedlákem, v červenobílých barvách navázali na spolupráci ze zlatého mistrovství světa.
Extraligový šampion se Slavií bude na pardubické adrese pokračovat minimálně do léta 2028. „Stále jednoznačně patří mezi nejlepší hráče celé extraligy, platný je i na vrcholných reprezentačních akcích. Všem nám dokazuje, že má i v pokročilém hokejovém věku obrovský přínos pro tým a my jsme moc rádi, že u nás bude pokračovat,“ pověděl pro klubové stránky sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
Červenka aspiruje na účast na únorové olympiádě, přestože není součástí aktuální akce Euro Hockey Tour ve Finsku. Trenér národního týmu Radim Rulík nechal zkušenostmi protřelého veterána odpočívat právě vlivem předchozích zdravotních komplikací. Na dalším turnaji ve Švýcarsku by ovšem reprezentační kapitán neměl scházet.
Majitel českého i ruského titulu patří k vůbec nejúspěšnějším hokejistům z tuzemska, kteří se nedokázali výrazněji uchytit v NHL. Za Calgary Flames stihl v sezoně 2012/13 pouhých 39 zápasů. Jinak ovšem sbíral vavříny, kudy chodil.
Výrazně se zapsal zejména ve Švýcarsku, kde strávil osm sezon. Až poté se vrátil do Česka, když mu rekordní kontrakt přikleply právě Pardubice. Spolupráce bude pokračovat po další dva roky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž