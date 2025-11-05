Předplatné

Velký podpis v extralize! Pardubice se dohodly s Červenkou. Do kdy zůstane?

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Z Plzně je strašák extraligy, Kometě vázne obrana. Není Zbořil jako Zbořil • Zdroj: isportTV
Pardubický útočník Roman Červenka
Roman Červenka přidává další body v dresu Pardubic
Roman Červenka se chystá vypálit puk
Pardubický útočník Roman Červenka domlouvá na ledě svým spoluhráčům
Přesilovkové komando Pardubic slaví trefu beka Jana Košťálka (vpravo)
Pardubický Roman Červenka v utkání proti Spartě
12
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Roman Červenka prodloužil spolupráci s Pardubicemi. Reprezentační útočník a dvojnásobný mistr světa zůstane na východě Čech do roku 2028. Klub to oznámil ve středu odpoledne prostřednictvím sociálních sítí. Devětatřicetiletý forvard má v aktuální sezoně za 14 extraligových zápasů na kontě 19 bodů (4+15). Do Dynama přišel vloni v létě ze Švýcarska a v úvodní sezoně získal s mužstvem stříbrnou medaili.

V začátku aktuálního ročníku trápily Červenku zdravotní problémy, když laboroval se zády. Jakmile se však do sestavy Východočechů vrátil, znovu se začal pravidelně prosazovat a ukazovat svůj vysoký herní standard. V Pardubicích si vyhoví zejména s elitním centrem Lukášem Sedlákem, v červenobílých barvách navázali na spolupráci ze zlatého mistrovství světa.

Extraligový šampion se Slavií bude na pardubické adrese pokračovat minimálně do léta 2028. „Stále jednoznačně patří mezi nejlepší hráče celé extraligy, platný je i na vrcholných reprezentačních akcích. Všem nám dokazuje, že má i v pokročilém hokejovém věku obrovský přínos pro tým a my jsme moc rádi, že u nás bude pokračovat,“ pověděl pro klubové stránky sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Červenka aspiruje na účast na únorové olympiádě, přestože není součástí aktuální akce Euro Hockey Tour ve Finsku. Trenér národního týmu Radim Rulík nechal zkušenostmi protřelého veterána odpočívat právě vlivem předchozích zdravotních komplikací. Na dalším turnaji ve Švýcarsku by ovšem reprezentační kapitán neměl scházet.

Majitel českého i ruského titulu patří k vůbec nejúspěšnějším hokejistům z tuzemska, kteří se nedokázali výrazněji uchytit v NHL. Za Calgary Flames stihl v sezoně 2012/13 pouhých 39 zápasů. Jinak ovšem sbíral vavříny, kudy chodil.

Výrazně se zapsal zejména ve Švýcarsku, kde strávil osm sezon. Až poté se vrátil do Česka, když mu rekordní kontrakt přikleply právě Pardubice. Spolupráce bude pokračovat po další dva roky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů