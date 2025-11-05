Oslovili jsme Koubka i Radu, potvrdil šéf Slovácka. Hráčům prý klub (už) nedluží
Kritická situace 1. FC Slovácko padla i na jeho bedra. Přitom je Jaroslav Vašíček ve vedení fotbalového klubu nováčkem. Nástupce Petra Pojezného ve funkci výkonného ředitele aktuálně s kolegy řeší obsazení trenérské lavičky, kde skončil Jan Kameník se svými spolupracovníky. Jasno by mělo být nejdříve v repre pauze. V sobotu v Hradci Králové povede poslední tým Chance Ligy provizorně sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. Nabídku už odmítli bardi Petr Rada a Miroslav Koubek. „Kontakt na této trase proběhl,“ přiznal Vašíček v rozhovoru pro iSport.
Měli jste o odvolání trenérského štábu v čele s Janem Kameníkem jasno hned po sobotním hodně nevydařeném utkání s Libercem (0:3)?
„Ano, bezprostředně po zápase s Libercem jsme si všechno interně vyhodnotili a shodli se, že mužstvo potřebuje nový impuls.“
Co se vám nejvíc nelíbilo na fungování áčka?
„Byla to kombinace věcí – nevyrovnané výkony, nízký bodový zisk a také malý počet vstřelených branek. V některých utkáních jsme dokázali předvést kvalitní výkon, ale chyběla nám stabilita, která by přinesla potřebné výsledky. V posledních pěti soutěžních zápasech s ligovými týmy jsme navíc nedokázali vstřelit branku, což je tristní statistika. Museli jsme proto sáhnout ke změnám.“
Kdy chcete představit nového trenéra?
„Výběr nového kouče probíhá. Jednáme s několika kandidáty a chceme vybrat toho, kdo nejlépe zapadne do našeho prostředí a filozofie klubu. Rádi bychom měli jasno ideálně v průběhu reprezentační přestávky, nicméně jednání mají svůj vývoj.“
Kdo nyní povede mužstvo společně s Veličem Šumulikoskim?
„Tím, že byl spolu s trenérem Kameníkem odvolán celý realizační tým, si Veliče nyní vybral spolupracovníky z řad trenérů klubové akademie. Ti tým povedou do doby jmenování nového hlavního trenéra, který si následně sestaví svůj realizační tým.“
Má být Kameníkův nástupce opět pouze dočasný, nebo byste rádi angažovali personu na delší spolupráci?
„Ideálně bychom chtěli trenéra, který bude ve Slovácku dlouhodobě a bude tým dále rozvíjet. Na druhou stranu reflektujeme situaci a uvidíme, jak se jednání budou vyvíjet.“
Problém s výplatami? Už žádné resty
Víme, že jste kontaktovali zkušeného Petra Radu. Vysvětlil vám důvody, proč nabídku nemůže přijmout?