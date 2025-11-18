České týmy v LM končí. Spartě výhra v odvetě nestačila, Kometa ztrátu nedohnala
V prvním střetnutí oba české celky schytaly výprask. V odvetném klání se Kometě nepodařilo dohnat velkou ztrátu z úvodního klání s Luleou, a tak se i navzdory výhře 5:3 v odvetě s Champions Hockey League loučí už v osmifinále. Spartu rovněž čekal nesmírně těžký úkol, a to smazat šestigólové manko z duelu číslo jedna z Zugu v poměru 0:6. Pražané sice zvítězili, ale pouze 3:2, což jim na kýžený postup nestačilo.
Podrobnosti připravujeme.