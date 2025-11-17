Třeba Zábranský šéfy Ligy mistrů vyprovokuje k činům. Jeden detail: Toho pána zná…
V hokejovém prostředí jeho ostrá rétorika na téma Champions League zapůsobila, Libor Zábranský na webu Komety popsal svůj velmi odtažitý vztah k nadnárodní soutěži, která klubům spíš vysává prostředky z pokladny, než aby je zahrnovala hromadou milionů jako je tomu v případě fotbalové Liga mistrů. Nedělní komentář majitele brněnského klubu se jistě dostane i do centrály CHL, kde z něj nebudou mít radost. Podobně jako dříve v Curychu zuřili z mediálních výstupů hradeckého bosse Miroslava Schöna po jeho kritice nevýdělečné soutěže (z pohledu klubů).
Třeba to však odpovědné persony CHL vyprovokuje k činům a marketinkovou prací dospějí aspoň k tomu, že kluby nezůstanou neustále v minusu. Pohřbít CHL by byla škoda, po hokejové stránce není marná a zejména mladým hráčům poskytuje výborný prostor pro zaučování se.
V kombinovaných sestavách zdaleka nenastupují jen Češi, byť Kometa a částečně i Sparta tomu v minulém týdnu daly jinou dimenzi. Kdo ale viděl například sestavu finského Kuopia při duelu základní skupiny v Hradci Králové, musel v duchu tleskat tomu, jak si tlupa finských teenagerů podává zkušenou sestavu z východu Čech.
Libor Zábranský vynesl vůči CHL řadu odsudků, ale i řadu silných argumentů, nad nimiž se musíte minimálně zamyslet. Zvolil i rýpavý tón, když okomentoval výtku pardubického klubu ohledně přeložení čtvrtečního vzájemného extraligového zápasu. V Dynamu totiž nechápali, že Kometa požádá o přeložení ligového utkání a pak ve Švédsku nastoupí v sestavě, v jaké nastoupila. Tedy s minimální účastí stabilních hráčů A týmu.
Ivan Čonka coby místopředseda představenstva Dynama se ohradil: „Brňané argumentovali tím, že se budou den před extraligovým zápasem přesouvat ze Švédska. Z vlastní zkušenosti víme, že to není nic neřešitelného, ale žádosti jsme přesto vyhověli. To, že Kometa následně odcestovala do Švédska bez hlavního trenéra a drtivé většiny prvního týmu je zarážející. Je to jednání bez respektu vůči organizaci Dynama i jejím fanouškům, kteří počítali s původním termínem. Naši hráči navíc budou muset v průběhu ledna odehrát v nabitém předolympijském programu o utkání více.“
Na stránkách Komety Zábranský v neděli na Čonkovo vyjádření zareagoval slovy: „Toho pána neznám…“
Zábranský s Čonkou měli v minulosti osobně jednat
Na doplňující informaci, že se jedná o místopředsedu představenstva a ředitele společnosti HC Dynamo Pardubice, reagoval rýpancem. „Aha. Možná bychom se poznali, kdyby nám někdo z představenstva Pardubic přišel po sedmém finálovém zápase minulé sezóny poblahopřát k titulu. Jak já, tak i náš prezident klubu jsme byli přímo na místě. Každopádně na této úrovni bych očekával, že mi pan Čonka osobně zavolá a věci bychom si vysvětlili.“
Z dostupných informací vyplývá, že tato vyjádření se pro změnu dotkla pardubického vedení. Faktem je, že po dubnovém triumfu Komety ve finále play off Čonka byl po utkání na ledě a soupeři gratuloval, podobně jako Ondřej Heřman, předseda představenstva Dynama, jak je vidět na screenu televizního záběru. Navíc v minulosti už Zábranský s Čonkou měli osobně jednat.
Zábranský nyní připomněl, že to byly Pardubice, které původně páteční termín potřebovali v předstihu změnit na čtvrteční.
„Je naprosto běžné a standardní, že si v tomto kluby vyhoví, a taky jsme tak učinili. Kdyby se hrálo v původním termínu, tedy v pátek, tak bychom samozřejmě žádný překlad neřešili. Jenže v této situaci, kdy jsme se dozvěděli o tom, že v úterý budeme hrát osmifinále Ligy mistrů ve Švédsku, a že se z něj pravděpodobně vrátíme až ve středu večer, jsme z logických důvodů zažádali o překlad… Každopádně Pardubice s přesunem souhlasily, a proto mě teď překvapuje, že si na něco stěžují a mají potřebu se dokonce vyjadřovat k sestavě mého klubu. Kometě do toho nikdo mluvit nebude. Náš klub, město Brno a celá jižní Morava je moc hrdá na to, aby někdo tímto způsobem komentoval, co se u nás děje,“ pronesl vlastník Komety.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž