Liga mistrů reaguje na českou blamáž: Může to mít dopad. Sparta vrací peníze

Hokejisté Sparty v LM v Zugu prohráli 0:6
Hokejisté Sparty v LM v Zugu prohráli 0:6
Patrik Czepiec
Liga mistrů
Nepostavili to nejlepší, co měli k dispozici. Trenér hokejistů Sparty Jaroslav Nedvěd a asistent Komety Jiří Horáček v otevíracích zápasech play off Ligy mistrů nasadili několik borců z širšího kádru, pak sledovali pády 0:6, respektive 1:6. Deník Sport v té souvislosti oslovil samotnou Champions Hockey League, aby se k věci vyjádřila. „Nejde jen o naši integritu, ale také poselství fanouškům, partnerům a dalším klubům,“ odpovídá liga. Sparta reagovala vstřícným krokem vůči příznivcům.

Částečně vlivem marodky a také kvůli šetření sil pro domácí boje vyjely Sparta a Kometa na evropský výlet bez hlavních tahounů. Ne že by na hřišti Zugu a Luley chtěly záměrně prohrát, jenže kvalita hráčského materiálu nebyla srovnatelná se soupeři. Výsledky to potvrdily. Sparťanský kouč Nedvěd po debaklu přiznal, že prioritou je aktuálně extraliga.

Z pohledu Ligy mistrů, která se léta snaží o co nejhonosnější setkávání elitních mančaftů ze starého kontinentu, může jít o těžkou ránu. Také proto redakce oslovila Davida Nolteho, v rámci CHL zodpovědného za kontakt s médii. Na otázky ohledně diskutabilního přístupu českých klubů k zápasům vyřazovací fáze zaslal tiskový mluvčí soutěže písemnou odpověď.

„Pokud někteří účastníci neberou soutěž jako prioritu, k čemuž jsou ostatně zavázáni, může to mít dopad na reputaci CHL. Věříme, že většina klubů k nám přistupuje s profesionalismem a sportovními ambicemi,“ napsal Nolte.

Pakliže by se vedení soutěže potvrdilo, že Sparta či Kometa přípravu na boje ve vyřazovací části vypustily, šlo by o problém. „Neznáme všechny detaily obou utkání ani soupisek těchto týmů. Pokud by však bylo jasné, že nevyužily nejsilnější možné sestavy, pak by to potíž byla. Samozřejmě respektujeme vnitřní strategii a přístup každého klubu k tvorbě formací. Ale Liga mistrů reprezentuje elitní evropský hokej, a každý účastník za to sdílí zodpovědnost,“ uvádí CHL.

Potenciální hrozbu kvalitativního úpadku chce management soutěže řešit ještě lepší a přímější komunikací s účastníky. Aby LM dokázala statečně fungovat v už tak nahuštěných rozpisech a vyladila vlastní strukturu. A aby týmy měly patřičnou motivaci dojít ideálně až na vrchol.

Sparta se k situaci postavila čelem

V současnosti se vynaložené finanční prostředky vrací nejdřív ve čtvrtfinále, povětšinou spíš v semifinále. Z pohledu Sparty podle informací Sportu CHL byla a je v aktuálním ročníku přebytečné břemeno, třebaže Pražané v minulé sezoně pronikli až do semifinále. Nyní dávají mnohem větší důraz na prestižní Spengler Cup a pochopitelně také na extraligu.

Právě kvůli Lize mistrů v létě klub papírově podepsal hráče pro šest formací, záměrně rozšířil možný výběr. Hráči z bonusových pětek samozřejmě naskakují převážně v dresu partnerských Litoměřic, případně v mládeži. V Zugu se hodně spoléhalo na individuální představení reprezentačního brankáře Josefa Kořenáře, jemuž ovšem večer ve Švýcarsku nevyšel, což vyústilo ve výsledkovou ostudu.

K té se nyní mužstvo z hlavního města postavilo čelem. „Přestože i těžké porážky patří k hokeji, rozhodli jsme se všem fanouškům, kteří si u nás zakoupili zájezd, vrátit 100 % zaplacené částky. Těm, kteří cestovali individuálně, uhradíme cenu zakoupené vstupenky na utkání,“ stojí v prohlášení na klubových stránkách.

Sparťané zároveň uvedli, které hráče z utkání vynechali a z jakých důvodů. Regenerace, vysoké zápasové vytížení nebo v případě Michaela Špačka rodinné důvody v podobě narození dvojčat se nakonec týkaly šesti jmen. Zbylé opory doléčovaly zranění.

Kdo chyběl Spartě v CHL a proč:

  • Jakub Kovář, brankář (regenerace)
  • Mark Pysyk, obránce (regenerace)
  • Jakub Krejčík, obránce (zranění)
  • Aaron Irving, obránce (zranění)
  • Mikael Seppälä, obránce (zranění)
  • Roman Horák, útočník (regenerace)
  • Devin Shore, útočník (preventivní odpočinek)
  • Filip Chlapík, útočník (zápasové vytížení)
  • Michael Špaček, útočník (rodinné důvody)
  • Michal Řepík, útočník (zranění)
  • Jani Lajunen, útočník (zranění)
  • Jan Eberle, útočník (zranění)

