Česko - Portugalsko 0:0. Lvíčata mají cenný bod, Pech litoval šance v nastavení
Fakt hodnotný výsledek. Proti jednoznačně nejlepšímu týmu ve skupině, který do výjezdu na východ Čech neztratil ani bod. Český výběr U21 okradl po takticky a běžecky vyspělém výkonu slovutné Portugalce. Remízu 0:0 může vnímat jako výhru, byť ho od prvního místa a přímého postupu na příští EURO oddálila. „Jsem rád za to, jak jsme to odehráli. Byly tam kvalita, nasazení, obrovská vůle,“ chválil kouč Michal Bílek. V Hradci Králové mladá reprezentace neprohrává…
Ani jeden gól nezahřál téměř plný stadion v Hradci Králové, kde byla „lvíčata“ doma už v předchozím kvalifikačním cyklu. Fanoušci si možná nejvíc zatleskali v 87. minutě, kdy šel do hry místní záložník Tom Slončík. Potlesk nicméně zaslouží celý tým, Portugalsko pustil k jediné vážnější střele na branku.
Naopak střídající Dominik Pech v poslední minutě nastavení po brejku, taženém Slončíkem, mohl vystřelit Čechům senzační triumf. Jeho pokus z běhu ovšem gólman Carvalho vykopl. „Vzadu jsme byli pevní a nakonec jsme tomu byli (po Pechovi šanci) blíž. Můžeme být s remízou spokojení,“ shrnul trenér Michal Bílek. „Říkat, že skupinu vyhrajeme, bylo by to asi troufalé. Portugalci jsou opravdu vynikající,“ připustil. „Už jsem si to v kabině pouštěl a jsem naštvaný. Měl jsem to dát,“ líčil žolík Pech, talent z Young Boys Bern a nováček v národním týmu. „Asi to bylo těžké, chybělo trošku štěstí,“ mínil.
Jeho chráněnci bez opor Matěje Šína či Ondřeje Křičfalušiho se suveréna skupiny nelekli. Doma jsou silní, to platí v každé kvalifikaci kategorie U21, v jakékoliv sestavě. A nový stadion v Hradci Králové je tvrz. Jeho kouzlo opět zafungovalo. „Je nádherný,“ ocenil kouč stavbu. Dobře se v ní cítili i hráči.
Na hrotu tvrdě pracoval Matyáš Vojta, kolem něj kmital Lukáš Mašek, nový lídr této éry. Poctivě pracovali záložníci, důslední v soubojích a přesunech s dynamickými protihráči. Stopeři dominovali ve vzduchu, snad až na jeden případ z první půle, když po rohu hlavičkoval nebezpečný Youssef Chermitti. Balon olízl břevno a domácí si oddechli. Útočník Glasgow Rangers zlobil nejvíc z Portugalců, což zdokumentoval pohotovou ránou uvnitř šestnáctky. Brankář Jan Koutný musel jít na studenou zem a do zákroku.
Bílek: Na lavičce byla kvalita
Domácí také měli vpředu své momenty. Po souhře Vojta-Mašek pálil druhý jmenovaný pod břevno, ovšem brankář Carvalho střelu vytáhl a vzápětí odpískal rozhodčí ofsajd. Už předtím se Vojta uvolnil na hranici vápna, ale vypálil slabě a do středu brány. Nad ni naopak pálil po pauze jeho parťák Mašek.
To už byli hosté lepší, stále častěji se stěhovali před Koutného, zahrávali rohy a pokoušeli se o ostrou palbu. Při několika jejich šancích stálo při Bílkových svěřencích štěstí, respektive soupeř netrefoval prostor mezi tyčemi anebo narazil na rychlý blok.
„Lvíčatům“ už docházela v náročném pojetí boje energie, proto kouč po sedmdesáté minutě hromadně prostřídával. Tušil, že musí občerstvit hru, jinak to dopadne špatně. Tah mu vyšel, remíza před téměř osmi tisícovkami diváků v Malšovické aréně je skvělý výsledek. A částečná náprava porážky v Bulharsku, kde zahráli Češi opravdu velmi špatně. Nyní se vytáhli. „Náš plán bylo nenechat je hrát. Věděli jsme, že v tomto tempu kluci nevydrží delší minutáž. Ale i na lavičce jsme měli kvalitu,“ uvedl Bílek. „Dobře jsme se na to připravili a co nejvíc jsme se jim to znepříjemnili,“ tvrdil Pech.
Kdyby otevřeli hru, „zabije“ je to. Takhle proti vysokému favoritovi uhráli výsledek, který hřeje. Ačkoliv na první příčku těžko dosáhnou, druhá (barážová) je pro ně povinnou a reálnou metou. „Ještě se budeme chtít porvat o první místo. Uděláme pro to maximum,“ burcoval Pech.
Skupina B
|1.
|Portugalsko
|5
|4
|1
|0
|21:0
|13
|2.
|Česko
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|3.
|Skotsko
|5
|2
|1
|2
|17:7
|7
|4.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|1:30
|0