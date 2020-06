Přestupy NHL ONLINE: Brutální čistka v Buffalu. Bez práce GM i dalších 21 lidí | iSport.cz

KONEC - Americký útočník Tommy Wingels se ve 32 letech rozhodl ukončit aktivní kariéru. Bývalý hokejista San Jose, Ottawy, Chicaga nebo Bostonu hrál dosud za švýcarskou Ženevu. Účastník MS 2014 nastoupil v minulé sezoně ke 44 utkáním NLA, vstřelil 16 branek a přidal 23 nahrávek.

Some news today that popular former #sjsharks winger Tommy Wingels has retired with one year left on his NLA deal. He had 16g and 39p in 44 games for GSHC this season. I'll always remember Wingels for his tenacity. He gave it his all out there on the ice.https://t.co/uxW3xEegsB