Přestupy NHL ONLINE: Capitals vyrazili sprosťáka, Montreal má vnuka legendy | iSport.cz

KONEC V NHL - Útočník Anton Wedin opouští Blackhawks, když podepsal smlouvu s týmem HV71 z elitní SHL. 27letý Švéd odehrál v tomto ročníku za Chicago jen čtyři bezbodová klání. Illinoiský celek se s ním dohodl na kontraktu loni v létě.

Blackhawks depth forwards Anton Wedin and Jacob Nilsson both left the Hawks and signed with teams in their native Sweden over the past week.



Such busts are an unfortunate but inevitable byproduct of the Hawks' heavy European import activity.



